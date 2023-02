Adoratamente Sanremo/ Marchesa d’Aragona: “Amadeus imperatore del Festival”

Torna, in esclusiva sulle colonne de IlSussidiario.net, Adoratamente Sanremo, la rubrica collegata al Festival della Canzone italiana a cura della Marchesa d’Aragona, che ogni giorno commenterà quanto accaduto sul palco dell’Ariston durante la serata antecedente. Un viaggio tra le sette note che condurrà direttamente all’incoronazione del brano vincitore dell’edizione 2023 della kermesse: ecco un primissimo assaggio…

ADORATAMENTE SANREMO, LA MARCHESA D’ARAGONA: “AMADEUS IMPERATORE ASSOLUTO DI PROFESSIONALITÀ”

“È già trascorso un anno e sembra ieri! Stasera, dal teatro Ariston, finalmente l’inizio della 73ª edizione del Festival di Sanremo… In verità, il ricordo della Adorata kermesse è sempre nel mio cuore, fin da quando ero bambina… Forse perché è legato a momenti di amore e gioia familiare che mi piace conservare con tenerezza… E sono già pronta a cogliere emozioni che condividerò con voi, miei Adorati.

Torna, dunque Adoratamente Sanremo! Appunti in ordine sparso sulle cinque serate del Festival della Canzone italiana 2023: dai brani, agli interpreti, passando per gli ospiti e co-conduttori, mi soffermerò soltanto su quello che ‘sedurrà’ la mia attenzione! Attesissimi gli outfits delle Signore che affiancheranno Amadeus, che Adorissimo: per me è Imperatore Assoluto di professionalità, classe, stile ed eleganza! A stasera, Adorati miei, perché Sanremo è Sanremo”.

