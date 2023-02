Adoratamente Sanremo/ Marchesa d’Aragona: “Basta col fare scandalo per audience!”

ADORATAMENTE SANREMO, MARCHESA D’ARAGONA: “MORANDI, RANIERI E ALBANO, SPETTACOLO MERAVIGLIOSO”

La seconda serata del Festival di Sanremo è trascorsa inesorabilmente! Francamente miei Adorati ho ben poco da dire! Brava Giorgia! Tananai e Colapesce Dimartino. Felice che il mio adorato Marco Mengoni sia sempre in testa… perché è la canzone più bella!

Il momento che ho apprezzato veramente è stato il caleidoscopico intrattenimento musicale di tre grandi interpreti della Canzone Italiana! Morandi, Ranieri e Albano… Che spettacolo meraviglioso e che gioia nel cuore! In quella porzione di tempo, abbiamo dimenticato malesseri e preoccupazioni… Il Festival come panacea o antidoto alle “brutture della Vita”…

ADORATAMENTE SANREMO, MARCHESA D’ARAGONA: “BASTA CON I LUOGHI COMUNI”

Amore, Gioia ed Emozioni intense, che fanno tanto bene al nostro sentire. Per i discorsi “impegnativi” quelli che colpiscono la libertà dei diritti umani, o mettono in dubbio la parità tra gli uomini o la mancanza di rispetto verso la natura o il pianeta, scegliamo un posto adeguato e deputato a prendere decisioni! Tutti si riempiono la bocca di parole! Basta! Basta con le parole a vanvera, basta con i luoghi comuni, basta con tutto ciò che è stato detto e ridetto! Basta… con il provare a “fare scandalo” per ottenere audience! Basta con il considerare il telespettatore un imbecille! A stasera Adorati Miei. Vostra Adorata Marchesa

