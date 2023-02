Colapesce Dimartino con “Splash”/ Vincitori Sanremo 2023? Ma occhio a Mengoni

Colapesce e Dimartino: il ritorno a Sanremo 2023

Il duo Colapesce e Dimartino si esibisce per settimo nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Come Musica leggerissima, brano presentato nell’edizione 2012 del Festival, anche Splash sembra apparentemente superficiale. Tuttavia, nasconde un significato molto profondo. Scritto a quattro mani da entrambi, il testo parla dell’affannarsi a fare troppe cose pur di sfuggire ad alcuni aspetti della vita quotidiana.

La canzone dunque, vuole essere un invito ad abbassare la pressione sulle aspettative, rendendo normale anche un fallimento, senza prendersi troppo sul serio. Suggestivo e ironico, il brano ricorda e ribalta i cliché della tradizione sanremese. A differenza di Musica Leggerissima infatti, Splash non è un tormentone, ma piuttosto uno sferzante ritratto della frenetica vita quotidiana. L’esibizione procede senza intoppi, si scambiano assist continuamente ed è totalmente nel loro mood ormai consolidato.

Colapesce e Dimartino: Splash conquista tutti

I look di Colapesce e Dimartino sono ormai famosi. Per l’esordio della 73° esima edizione hanno scelto per due completi semplici e monocromo, l’uno beige e l’altro melanzana, firmati Paul Smith. Il look richiama gli anni ’70, il pop e la sua briosità. Come il brano del resto. Nella classifica provvisoria della serata si classificano primi, mentre nella classifica provvisoria generale, fatta dalla sala stampa, unendo le esibizioni della prima e della seconda serata, i due artisti siciliani, Colapesce e Dimartino, si piazzano al secondo posto, secondi solo a Marco Mengoni.

Dalla terza serata entrerà in gioco anche la giuria demoscopica e il pubblico da casa. La classifica dunque potrebbe cambiare. Tuttavia, stando ai social, c’è chi li dà già per vincitori. Persino per i bookmakers. Chissà che il brano Splash non abbia la stessa fortuna di Musica Leggerissima che ha varcato persino i confini nazionali atterrando in Spagna.

Video: Splash, Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023













