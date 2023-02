Adoratamente Sanremo/ Marchesa d’Aragona: “Mengoni, che gioia! Fedez terribile…”

ADORATAMENTE SANREMO, MARCHESA D’ARAGONA: “HA VINTO LA CANZONE PIÙ BELLA”

Emozione infinita: ha vinto Sanremo Marco Mengoni, mio Adoratissimo, con la canzone più bella, la più premiata, quella che dal primo ascolto ti fa battere il cuore e capisci da subito che sarà lei e soltanto lei la regina assoluta del Festival della Canzone italiana! Straordinaria la musica, premiata dall’orchestra come la migliore di questa edizione. Marco commosso fino alle lacrime! Adorato Marco, in Te, professionalità, misura, soave e raffinata eleganza, nel porgenti alla platea, si fondono con dolcezza… Impossibile non volerti tanto bene!

Adoratamente Sanremo/ Marchesa d’Aragona: "Chiara Francini toccante, la migliore!"

ADORATAMENTE SANREMO, MARCHESA D’ARAGONA: “ROSA CHEMICAL E FEDEZ, TERRIBILE CADUTA DI STILE!”

La serata, nell’insieme, è trascorsa lievemente, disturbata da una terribile caduta di stile e buon gusto (un siparietto, al quale ognuno di noi, avrebbe preferito non assistere), tra Rosa Chemical e Fedez, assolutamente fuori luogo in questo contesto e per di più anche in Eurovisione! Che brutta immagine hanno dato di noi italiani! Mi spiace davvero per Amadeus, Morandi e la Ferragni, attoniti, visto il fuori onda! Fantastici i Depeche Mode e Luisa Ranieri, più che mai bravissima e bellissima! L’outfit più bello, l’ultimo della serata, indossato da Chiara Ferragni, bolero e pantaloni in velluto nero, con corsetto color bianco avena, chicchissimo della maison Schiaparelli. L’outfit peggiore quello di Madame! Ma Sanremo è sempre Sanremo!

A presto Adorati Miei.

Vostra Adorata Marchesa

LEGGI ANCHE:

Adoratamente Sanremo/ Marchesa D’Aragona: “Stupenda Paola Egonu, Siani delizioso"Adoratamente Sanremo/ Marchesa d'Aragona: "Basta col fare scandalo per audience!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA