Adriana Volpe, disavventura sulle Dolomiti: “Eravamo affamate e disperate”/ Il racconto choc: “Era notte…”

Adriana Volpe e la disavventura in montagna: “Rimaste bloccate dalla neve”

Attraverso le pagine del settimanale Dipiù TV, Adriana Volpe ha raccontato una brutta disavventura che l’ha vista protagonista in passato. La conduttrice, che il pubblico ricorda anche per la sua avventura come concorrente e poi come opinionista al Grande Fratello Vip, anni fa si trovava in vacanza in Val di Sole, sulle Dolomiti, quando rimase bloccata fino a tarda notte in una baita di montagna.

“Ricordo quando da ragazza ero sulla neve in Val di Sole sulle Dolomiti e con degli amici affittammo uno chalet. – ha esordito Adriana Volpe, come riporta La NostraTv – Mentre ci preparavamo ha iniziato a nevicare e neanche ce ne siamo accorte, ci siamo rese conto che era impossibile aprire la porta perché la neve ha bloccato tutto. Eravamo affamate e disperate“.

Adriana Volpe, cos’è accaduto in montagna: “Eravamo disperate e affamate, poi…”

La preoccupazione fu tanta per Adriana Volpe e chi era presente con lei quella notte; il racconto della conduttrice infatti continua con toni angosciati: “Disperate e affamate ci siamo messe a magiare quello che abbiamo trovato nella dispensa. Tonno, carne in scatola, biscotti.” Per fortuna qualcuno si accorto che qualcosa non andava ed è poi arrivato in loro soccorso: “Improvvisamente quando stava arrivando la mezzanotte abbiamo visto una luce, erano i nostri amici che si erano insospettiti e avevano affittato un gatto delle nevi”. Una disavventura che, nonostante siano passati molti anni, Adriana Volpe ricorda ancora in modo vivido, proprio perché la preoccupazione al momento fu tanta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA