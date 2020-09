Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati?/ Un indizio social sulla crisi…

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati? Sono ormai diversi mesi che si parla di una crisi tra la coppia, sempre sul filo del rasoio ma ancora mai venuta allo scoperto per confermare il tutto. Sui profili social intanto arriva una conferma tra le righe. Sono diversi i commenti da parte dei fan che regalano comprensione all’uomo: “Perché non rendete ufficiale la rottura con Adriana?”, “Sei un uomo pieno di valori e non cambiare mai davvero. Tutto il resto andrà bene con il tempo”. A questi Roberto però risponde senza smentire, ma solo ringraziando chi lo sostiene. Impossibile non pensare che avrebbe potuto rispondere in maniera diversa, smentendo la fine della loro relazione.

ADRIANA VOLPE, PROBLEMI CON ROBERTO PARLI E…

La possibile fine della storia con Roberto Parli potrebbe di fatto non essere l’unico problema di Adriana Volpe. Fatto sta che la grande soddisfazione di Ogni Mattina su Tv8 non può cancellare la rottura definitiva siglata con Giancarlo Magalli ex partner televisivo a I fatti Vostri. A Visto Adriana ha rivelato infatti che la causa giudiziaria fatta al collega attende una decisione definitiva da parte dei giudici. Attenzione però perché una recente esperienza televisiva, quella del Grande Fratello Vip, le ha regalato delle amicizie vere. Tra i legami più forti che si sono stabiliti ci sono quelli con Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA