Adriana Volpe “Il mio futuro è con Mediaset”/ “Magalli? Neppure le condoglianze…”

Per molti Adriana Volpe è la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 2020. L’avventura non si è purtroppo conclusa come avrebbe sperato, dovendo abbandonare la Casa a causa di problemi di famiglia. Oggi però rimangono per lei solo i pensieri migliori di quell’avventura, anche perché la mente è proiettata al futuro. E in questo futuro ci sono nuovi progetti televisivi, stavolta non come concorrente ma come conduttrice. Adriana Volpe non tornerà però alla Rai come lei stessa ha dichiarato in un’intervista rilasciata a CHI nel corso di una diretta su Instagram. “Il mio futuro televisivo? Io guardo sempre avanti e il mio futuro è sicuramente con Mediaset.” ha ammesso l’ex gieffina, senza dunque lasciare ulteriori dubbi a riguardo.

Adriana Volpa: “Pace con Giancarlo Magalli? Ha avuto tante opportunità ma…”

Proprio con uno sguardo al passato, Adriana Volpe ha spiegato il perché il pubblico ha visto di lei al GF VIP aspetti inediti rispetto a quelli visti in Rai. “Il fatto è che lì i programmi sono confezionati, molto rigidi… tu ci metti la faccia ma in realtà c’è un lavoro dietro. Invece in questa veste io ero libera.. lì sei te stessa, ti arrabbi, ti emozioni, in maniera autentica e vera”. Non è mancato poi un cenno a Giancarlo Magalli, in particolare le è stato chiesto se i rapporti fossero stati complicati sin dall’inizio della loro collaborazione. La Volpe ha allora raccontato: “Il primo anno dei Fatti Vostri quando abbiamo lavorato insieme, io ricordo che lui disse ‘io qua sono padrone di casa, non è come Mezzogiorno in famiglia, e tu devi entrare in punta di piedi’. Lui si è sempre vantato di aver lavorato con tante, ma è normale, le mandava via tutte!” E su una possibile riappacificazione ha tagliato corto: “Se mi chiedesse scusa? Ha avuto tante opportunità ma non l’ha mai fatto. Neppure le condoglianze mi ha mandato!”



