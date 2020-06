Adriana Volpe, incontro tra il marito e Andrea Denver/ Fabio Testi svela com’è andata

Durante l’avventura al Grande Fratello Vip ma anche dopo si è a lungo parlato di un presunto flirt tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Il modello non ha mai negato, d’altronde, di avere un debole per la conduttrice per la quale ha comunque sempre portato rispetto, anche perché legata da tempo a Roberto Parli. Si è parlato di gelosie, allontanamenti tra marito e moglie proprio a causa di Denver ma nulla è stato mai confermato. Di recente però c’è stato il fatidico incontro tra Roberto e Denver. Il tutto è avvenuto a casa di un altro ex gieffino, Fabio Testi, che ha ospitato la reunion dei concorrenti dell’ultima edizione e, dunque, suoi coinquilini. Se Adriana ha portato suo marito roberto, Andrea ha portato la sua fidanzata Anna Wolf. Com’è andato dunque l’incontro tra le due coppie?

Incontro tra il marito di Adriana Volpe e Andrea Denver: ecco cos’è accaduto

A svelarlo alle pagine del settimanale Chi è stato proprio il padrone di casa, Fabio Testi. “Abbiamo smontato il caso e sono stati abbracci. – ha raccontato il noto attore, proprietario della belle tenuta in provincia di Verone nella quale si è tenuta la reunion – Adriana è una bellissima ragazza, Denver un bel ragazzo, il marito è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì”, ha ancora aggiunto Testi nell’intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da mercoledì 17 giugno 2020. Pochi dettagli ai quali potrebbero tuttavia aggiungersi quelli dei diretti interessati.



