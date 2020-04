Adriana Volpe lontana dal marito Roberto Parli/ “Situazione delicata, ma col cuore..”

Pubblicità

Adriana Volpe smentisce la crisi con il marito Roberto Parli nonostante i due stiano trascorrendo questo periodo lontani. La conduttrice, durante una diretta su Instagram con Antonella Elia che ha svelato la natura del suo rapporto con Patrick Ray Pugliese, ha parlato della situazione che sta vivendo con il marito. Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2020 per stare vicina al marito che ha da poco perso il padre, la conduttrice è tornata a Roma con la figlia Gisele mentre Roberto parli è rimasto in Svizzera. Nessuna crisi, però, tra i due come ha sottolineato la Volpe. “Penso che ne avrà ancora per un paio di settimane. C’è una situazione delicata che deve affrontare, è giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore siamo là”, ha chiarito Adriana.

ADRIANA VOLPE: “A ROMA PER MIA FIGLIA GISELE”

Adriana Volpe ha deciso di tornare a Roma dove sta trascorrendo la quarantena per ridare alla figlia Gisele una normalità che le mancava da un po’ di tempo. “Siamo qui perché era fondamentale dare a mia figlia una vita più normale possibile, quindi tornare nella nostra casa e riprendere possesso dei libri scolastici. Recuperare anche le giornate perse, perché abbiamo vissuto giorni difficili. Lei non seguiva le lezioni online, adesso abbiamo recuperato tutto”, ha spiegato ancora la conduttrice che ha deciso di svelare il motivo che l’ha portata lontana dal marito. La conduttrice ha così chiarito la situazione che sta vivendo con il marito e che da qualche settimana aveva dato adito a numerosi gossip e pettegolezzi. La famiglia, dunque, si rinuirà appena sarà possibile.



