Adriana Volpe, lettera della figlia Gisele/ “Non giocare più a Obbligo o Verità!”

“Ti amo mamma” inizia così la lettera di Gisele per sua mamma Adriana Volpe che al solo leggere la sua calligrafia scoppia a piangere. Alfonso Signorini ha infatti per lei una sorpresa davvero gradita: una lettera che Adriana trova nel confessionale. Giselle nella sua lettera però parte subito con un’inaspettata richiesta: “Caro papà Roby, potresti dire al GF Vip di dire alla mia mamma di non giocare più al gioco Obbligo o verità per favore? Mamma, mi manchi un sacco ma vinci per me, il papino è top!”

Adriana Volpe commossa dalla figlia Gisele, poi chiarisce sul bacio a Pago

La richiesta di Gisele si rifà chiaramente a quanto accaduto qualche giorno fa nella Casa del Grande Fratello Vip, quando durante il suddetto gioco Adriana Volpe ha baciato per obbligo Pago. Una scena che ha dato fastidio in qualche modo anche al marito di Adriana, Roberto Parli. E infatti il messaggio di Giselle sembra quasi riportare anche la stessa volontà dell’uomo che un episodio del genere non si ripeta. La Volpe però si giustifica: “Giselle avrà visto il gioco… Ho dato un bacio ma veramente per gioco puro a Pago, ma è un bacino come posso dare a Giselle in fronte prima di andare a dormire.” chiarisce la conduttrice, per poi mandare un saluto speciale e un abbraccio virtuale a sua figlia tra le lacrime.

