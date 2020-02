Adriana Volpe/ Licia Nunez soffre di disturbi alimentari? L’insinuazione choc! (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe è sempre più protagonista delle polemiche che emergono nei sotterranei del Gf Vip 4, senza che la conduttrice sia a conoscenza del pensiero degli altri concorrenti. A ciò si aggiunge l’invettiva di un nutrito gruppo di telespettatori che sui social ha manifestato in modo virtuale contro la conduttrice. “Allora ha vomitato?”, ha chiesto Paola Di Benedetto in questi giorni, notando l’assenza di Licia Nunez. “Si sarà vista la pancia un po’ gonfia”, ha risposto la presentatrice. Una frase che secondo gli ammiratori dell’attrice non lascia spazio a dubbi: Adriana avrebbe insinuato che Licia soffre di disturbi alimentari che la portano a provocarsi il vomito. Altri invece hanno preso le difese della conduttrice, attaccando invece Antonella Elia per questa insinuazione. Ai loro occhi sarebbe stata infatti la showgirl a lanciare il gossip, mentre la Volpe si sarebbe limitata a ripetere ciò che aveva sentito in precedenza dalla biondina. Intanto la stessa Licia ha già avuto modo di tuonare contro la rivale, che in qualche modo avrebbe mosso le fila per spingere altri concorrenti a mandarla in nomination. “Siete tutti seguaci di Adriana”, è sbottata poi la Nunez quando Andrea Denver ha osato prendere le difese dell’amica. Il modello infatti l’avrebbe votata anche per via della sua reazione nei confronti della Volpe, dopo aver travisato un discorso di Paola Di Benedetto. “Scusate, prima di parlarne con gli altri lo dici a me se c’è qualcosa che non ti sembra corretto”, ha detto invece Adriana, inserendosi nel discorso.

ADRIANA VOLPE, LA STRATEGA DELLA CASA?

Adriana Volpe è la stratega del Grande Fratello Vip 4? Licia Nunez ne è convinta, soprattutto dopo essere finita in nomination. Durante un chiarimento infuocato, Licia ha rivelato di essere sicura che la conduttrice abbia spinto Carlotta Maggiorana e Antonella Elia a votare Rita Rusic, in modo che venisse mandata a casa. “Vuoi passare come il simbolo per la purezza”, ha aggiunto. “Ti sbagli, non ho decretato io la sua eliminazione [della Rusic, ndr] e non sono perfetta, però almeno io se ho un problema ne parlo direttamente”, ha detto invece la Volpe. “Tu pensi che le persone hanno dei problemi, hanno bisogno di te. Vola basso“, ha replicato l’attrice. La presentatrice però è sicura di essersi sempre mostrata altruista, interessata agli altri e in prima linea per riportare la pace nelle situazioni di conflitto. “Tu hai la tua opinione e va bene così, ho capito tante cose”, ha concluso. Nelle ore successive, Adriana ha deciso di confidarsi con l’amica Elia: “Le persone litigano, si dicono parole che magari possono ferire. […] Vorresti tornare indietro e cancellarle. Non so se farglielo capire o meno… però io insisto. A me piace vedere la vita con questi occhi, cioè darsi l’opportunità di far pace ed essere noi stessi nel bene e nel male”. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe e Antonella Elia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA