Adriana Volpe, lite in strada col marito Roberto Parli/ Foto: la coppia in crisi?

Siamo abituati a vederla sempre sorridente e pacata, ma le foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 23 settembre, mostrano una Adriana Volpe ben diversa. La conduttrice di Ogni Mattina, talk show in onda su Tv8, è stata paparazzata insieme a suo marito Roberto Parli e alla figlia Gisele in strada. Ricordiamo che, per questioni di lavoro, la Volpe si è trasferita a Milano, dove vive con la figlia. Roberto Parli invece, per questioni lavorative, vive a Montecarlo e fa il pendolare. In occasione del primo giorno di scuola della bambina, Roberto è volato a Milano da loro, ma, stando a quanto si vede dalle foto, la riunione di famiglia non è andata come previsto e, anzi, il momento è stato caratterizzato da una lite.

Adriana Volpe e Roberto Parli, nuove voci di crisi

Le foto del settimanale Chi mostrano infatti una Adriana Volpe molto tesa e alquanto infastidita. La conduttrice, infatti, guarda male il marito Roberto Parli e, nella foto successiva, la si vede litigare con lui proprio nelle vicinanze della scuola della loro figlia Gisele. Probabilmente si è trattato solo di una piccola discussione ma acquista un valore maggiore in virtù dei gossip che da mesi circolano sulla coppia. È da tempo, infatti, che si parla di crisi per Adriana e Roberto. Dalla partecipazione al Grande Fratello Vip e, soprattutto, dopo l’avvicinamento di Andrea Denver alla conduttrice, chiarito però in più occasioni. Queste immagini, tuttavia, riaccendono nuovamente i sospetti sulla crisi.





