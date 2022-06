Adriana Volpe non confermata al Gf vip/ Costanzo la bacchetta, ecco il perchè della “bocciatura” in tv

Grande fratello vip, Adriana Volpe non è confermata nel cast: il gossip

Dopo aver intrattenuto i telespettatori a suon di pareri tra loro in contrasto registrati al confronto con la collega Sonia Bruganelli, al fianco della conduzione timonata da Alfonso Signorini al Grande fratello vip 6, Adriana Volpe perde inaspettatamente il posto di opinionista del reality. Stando all’anticipazione tv ripresa da Gossip e tv, infatti, l’ex Gf vip 4 non siederà all’ambita poltrona degli opinionisti del reality dei vipponi, per il prossimo Gf vip 7. Una notizia che arreca senz’altro del dispiacere alla Volpe, dal momento che la biondissima icona della tv ora rischierebbe di non figurare nei rinnovati palinsesti tv e di rimanere senza un’occupazione nel piccolo schermo, reduce dal passaggio da TV8 a Canale 5, in casa Mediaset.

La raggiante 49enne si sarebbe auspicata la sua riconferma al timone del Gf vip, che riaprirà a quanto pare i battenti a settembre 2022, ma a quanto pare con l’addio dell’opinionista uscente Sonia Bruganelli alla trasmissione il timoniere del reality Alfonso Signorini starebbe pensando ad un totale restauro del format per l’imminente ritorno in tv del gioco dei vipponi, che prende per consuetudine vita nella Casa più spiata d’Italia.

Maurizio Costanzo motiva la “bocciatura” di Adriana Volpe in tv

Ad esprimersi a margine della non riconferma di Adriana Volpe nel cast del Grande fratello vip, è intanto Maurizio Costanzo, in un’opinione riportata tra le pagine del settimanale Nuovo tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti dove cura una rubrica personale. E l’opinione riportata dal consorte di Maria De Filippi sembra essere una bacchettata destinata alla Volpe, allusiva al motivo che avrebbe provocato la non riconferma della popolare vipnel cast del Grande fratello vip come opinionista. “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”, si legge testualmente nell’opinione rilasciata per iscritto da Maurizio Costanzo rispetto alla mancata riconferma in tv di Adriana Volpe. Che l’ormai ex opinionista del Gf vip possa rifarsi, aggiudicandosi un nuovo ruolo tv?

