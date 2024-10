Adriana Volpe ha avuto la meglio nella battaglia contro Giancarlo Magalli, i due si sono scontrati per anni in tribunale ma la vicenda si è finalmente conclusa. Lui è stato condannato al pagamento di una multa pari a 700 euro oltre al risarcimento dei danni per 5 mila euro e le spese legali e processuali per diffamazione aggravata fatta tramite un post pubblicato contro l’ex collega su Facebook.

Nelle scorse ore l’amatissima conduttrice ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza dopo il processo. Molti giornali e siti web stanno scrivendo che quello tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è stato solo un assurdo equivoco, parole pronunciare proprio dal conduttore dopo la sentenza. Lei ha chiesto di non scrivere questi titoli nel rispetto di tre sentenze e due processi perché annullano tutte le lotte e gli sforzi che ha fatto negli ultimi sette anni. Ha poi aggiunto: “Di “equivoco” non si può proprio parlare!”

Pace fatta tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli? Cosa ha detto lui dopo il processo

I titoli che parlando di ‘equivoco’ non sono stati certo inventati, riportano solo quanto ha dichiarato Giancarlo Magalli dopo il processo. In un’intervista concessa al Corriere della Sera ha chiaramente lasciato intendere che lui e Adriana Volpe hanno fatto ‘pace’, sarebbe successo in tribunale dopo l’ennesima udienza. A detta sua non ne potevano più e commossi si sono abbracciati come se fosse stato tutto un assurdo equivoco, ha anche rivelato che per lui lo è stato perché non voleva offendere nessuno.

Giancarlo Magalli riferendosi ancora all’ex collega ha fatto sapere che si sono detti che potrebbero addirittura fare un programma insieme ora che tutta questa vicenda si è conclusa, per lui questo è un sollievo. Le sue parole hanno fatto pensare ad un chiarimento tra loro, ma la replica di Adriana Volpe su Instagram sembra essere una palese smentita. Non solo non si è trattato di un equivoco ma è possibile che non ci sia stato nessun abbraccio e nessun riavvicinamento tra loro. Come sono andate davvero le cose? In merito al momento di commozione la conduttrice non ha ancora detto nulla, romperà ancora il silenzio sui social per svelare altri interessanti dettagli ai suoi tantissimi fan? Non ci resta che attendere per saperne di più.