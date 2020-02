Adriana Volpe “Notte d’amore con Roberto Parli prima delle nozze a San Valentino”/ Antonella svela tutto!

Nel mezzo dello scherzo organizzato da Alfonso Signorini ad Adriana Volpe, Antonella Elia – chiamata in causa dal conduttore in diretta al Grande Fratello Vip – lancia uno scoop proprio sull’amica Adriana e sul marito Roberto Parli. La showgirl svela infatti una confidenza fattale dall’amica sulla sua prima volta. “San Valentino è una data speciale per Adriana – esordisce Antonella dopo aver visto le foto del presunto tradimento del marito – lei ha fatto l’amore con suo marito proprio in questo giorno”, svela ancora la Elia. Una rivelazione inaspettata, che lascia anche Alfonso Signorini sorpreso.

È proprio il conduttore del Grande Fratello Vip a prendere poi parola. “Questo vuol dire che la prima volta Adriana l’ha avuta prima del matrimonio!” dichiara Signorini col sorriso, e aggiunge ad Antonella “Tu ti prendi la responsabilità di queste dichiarazioni”, “Certo” ammette la donna. Un retroscena che non viene tuttavia svelato poi ad Adriana, più intenta a scoprire cosa fosse accaduto tra suo marito Roberto e la presunta amante. Tutto, però, si è svelato essere uno scherzo: Roberto ha fatto il suo ingresso nella Casa, portando alla moglie un ampio e bellissimo mazzo di rose rosse in questa data dunque per loro così speciale.

