Roberto Parli ha tradito la moglie Adriana Volpe?/ Foto con un’altra: scoop al GF Vip

Dopo Antonella Elia, nella Casa del Grande Fratello Vip anche per Adriana Volpe arrivano brutte notizie in quanto a questioni di amore. Alfonso Signorini lo svela in diretta al Grande Fratello Vip, mostrando le foto del marito Roberto Parli assieme ad un’altra donna. “È stato beccato in compagnia di una bella ragazza e molto giovane, più giovane di Adriana, e questa sera lei lo scoprirà in diretta e avrà anche modo di avere un faccia a faccia con lui”, racconta il conduttore. Nelle foto i due sono prima in auto insieme e si baciano, poi sono seduti e si guardano in modo fitto, intenti a chiacchierare. Che si tratti davvero di un tradimento? Lui avrà modo di dire la sua guardando negli occhi sua moglie: negherà tutto? E quali saranno le sue motivazioni? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROBERTO PARLI, IL MARITO DI ADRIANA VOLPE AL GRANDE FRATELLO VIP?

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, è pronto a varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 per regalare un San Valentino 2020 speciale alla moglie che, nelle ultime settimane, ha affrontato momenti difficili per alcuni scontri con i coinquilini. A seguirla e a sostenerla da lontano, però, c’è sempre Roberto che, in queste settimane, ha scritto numerosi messaggi sui social che sono stati recapitati ad Adriana che, pur sentendo la mancanza del marito e della figlia Giselè, sa di poter contare su tutto il loro amore. Dopo aver ascoltato le parole della sua bambina e quelle del marito, questa sera, Adriana Volpe vivrà un momento indimenticabile con l’ingresso nella casa del marito. Dopo alcune rivelazioni scioccanti sul marito di Adriana Volpe, Roberto Parli entrerà nella casa di Cinecittà per festeggiare San Valentino con la moglie.

ROBERTO PARLI, SAN VALENTINO AL GRANDE FRATELLO VIP CON ADRIANA VOLPE

Innamoratissimo della sua Adriana Volpe, Roberto Parli, questa sera, nella puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip 2020 sorprenderà la sua dolce metà entrando nella casa. Con parole e gesti d’amore, il manager è pronto a regalare un momento indimenticabile alla conduttrice che ha definito la migliore moglie che un uomo possa desiderare. “Tu sei la mamma e la moglie più dolce ed affettuosa che conosca. Quindi se hai voglia di mandarci in segreto messaggini carini simpatici o scherzosi ci riempieresti di gioia! Nel caso non dovessi riuscirci sappi che siamo felici comunque, ti aspettiamo con amore a braccia aperte”, è uno dei tanti messaggi che Roberto Parli ha scritto alla sua Adriana su Instagram in attesa di poterla riabbracciare e dirle tutto l’amore che prova per lei guardandola negli occhi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA