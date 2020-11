Adriana Volpe, scherzo video Le Iene/ Un uomo tenta di rapire il cane Grace, ma…

Adriana Volpe vittima dello scherzo de Le Iene. La conduttrice cade nella terribile trappola delle Iene con la complicità della sua amica Mara e si ritrova a vivere un incubo. Tutto inizia quando si reca in un Qc Terme con la sua amica Mara con la sua cagnolina Grace, quando viene avvicinata da uno strano uomo attirato dalla sua barboncina. L’uomo racconta della sua grande passione per i cani e in particolare confessa alla ex concorrente del Grande Fratello Vip di aver avuto una barboncina anche lui. “Io con Minnie ero appagato di tutto e di tutto 12 anni con lei. L’ho fatta cremare, nessuna donna mi ha mai amato come lei” – dice il provocatore che è sempre più interessato alla barboncina di Adriana. La Volpe però precisa subito che non bisogna confondere le cose: “un cane può darti un amore, ma da non confondere con quello che può darti una persona”. Le situazione prende una piega inaspettata quando il provocatore offre alla conduttrice un assegno di 70mila euro per avere la piccola Grace.

Adriana Volpe cane rapito: lo scherzo a le Iene

Adriana Volpe rifiuta l’assegno di 70mila euro per la sua cagnolina, ma poco dopo Jean Pierre bussa alla porta della camera da letto di Adriana consegnandole un cuoricino con il nome del suo cane. La Volpe è sconvolta dalla casa al punto da chiamare l’amica Mara, complice delle Iene. Intanto le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis con il provocatore Jean Pierre entrano nella camera d’hotel di Adriana “rubandole” la piccola Grace. Al suo ritorno la Volpe è fuori di sè: “non c’è Grace, dove sei? Devo chiamare la polizia”, ma prima chiede al gestore dell’hotel che rivela “ho visto Jean Pierre con il cane”. La conduttrice allora va nella camera di Jean Pierre e scopre una serie di dettagli che le fanno immediatamente collegare le cose: la piccola Grace è con lui! Adriana allora scappa con l’amica Mara alla ricerca di Jean Pierre. La conduttrice è sconvolta dalla cosa e chiama anche un finto carabiniere: “non lo troveremo più” quando ritrova l’auto di Jean Pierre. Poco distante c’è una tenda dove l’uomo si è nascosto: la Volpe è furiosa e cerca di sradicare la tenda quando da lontano si vedono arrivare le due Iene. Clicca qui per vedere lo scherzo ad Adriana Volpe.



