Adriana Volpe separata dal marito Roberto Parli?/ Dopo due settimane in Svizzera…

Adriana Volpe e Roberto Parli in crisi? Ogni scusa è buona per parlare di questa presunta crisi e della possibile rottura tra i due anche se più volte i diretti interessati hanno smentito queste voci e il gossip che li vede protagonisti. Nei giorni scorsi è stata lei a farlo parlando del suo legame con Andrea Denver etichettandolo come un’amicizia profonda mentre lui ribadisce il fatto che in altre occasioni (magari senza un marito o una figlia in mezzo) lui si sarebbe sicuramente comportato diversamente. Lo stesso Roberto Parli ha rimandato al mittente le accuse dicendosi pazzo della moglie e di essersi addirittura scoperto geloso per via di quello che è successo e ha visto nella casa, e adesso? Cosa c’è di nuovo? Al momento ancora niente anche se il settimanale Chi ha pubblicato le foto della conduttrice e del marito annunciando la sua separazione, almeno parlando di location.

ADRIANA VOLPE E ROBERTO PARLI SEPARATI DOPO DUE SETTIMANE…

In particolare, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato le foto che ritrai i due pronti a separarsi e, in particolare, spiegando che dopo due settimane passate in Svizzera insieme proprio per via del lutto che li ha colpiti, adesso la conduttrice ha preso la figlia e si è recata a Roma dove passerà i prossimi giorni di quarantena. Non ci è dato sapere se il marito la seguirà e rimarrà nella loro casa nella Capitale oppure no fatto sta che sul settimanale si legge: “Che cosa succede fra la conduttrice e il marito? Dopo due settimane in Svizzera da lui, è tornata a Roma con la figlia, colpa del GF Vip?”. Siamo sicuri che anche in questo caso arriveranno smentite e risposte da parte di Adriana Volpe o magari dal marito Roberto Parli.



