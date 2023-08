Adriano Celentano a Sanremo 2024 per omaggiare Toto Cutugno?/ L’indiscrezione bomba!

Adriano Celentano ospite al Festival di Sanremo 2024 per omaggiare Toto Cutugno?

Nel nuovo numero di Novella 2000 spunta un’indiscrezione riguardante il Festival di Sanremo 2024. Nell’editoriale di Roberto Alessi si legge che Adriano Celentano potrebbe salire sul palco dell’Ariston per rendere omaggio all’amico scomparso di recente Toto Cutugno.

Il celebre artista dovrebbe cantare il brano “L’italiano“. L’eventuale presenza del cantante si trasformerebbe così in un evento come dichiarato da Alessi: “Questo omaggio a Toto si trasformerebbe nell’evento top del Festival, come lo era stato per il trio formato da Al Bano, Morandi e Massimo Ranieri quest’anno”.

Adriano Celentano e l’aneddoto sull’amico Toto Cutugno

Ricordiamo che Adriano Celentano, attraverso i social, ha ricordato un curioso aneddoto proprio riguardante “L’Italiano” e Toto Cotugno: “Tu insistevi perché io incidessi ‘L’italiano’… il brano era davvero Forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: ‘Io sono un italiano vero’… E io sentirmi pronunciare: ‘Sono un italiano vero’ mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: ‘Ma non capisci che è proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero’”.

Adriano Celentano infine ha aggiunto: “‘Sì lo so’, gli dissi io, ‘però non mi va di dirlo io…’. Non sempre, ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene”.











