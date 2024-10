E’ una sorta di dissing invertito che dura da un po’ quello tra Teo Teocoli e Adriano Celentano; due colonne portanti del mondo dello spettacolo italiano tra cinema e musica, ma soprattutto grandi amici che però ad oggi non sembrano trovare più una via di incontro. Diverse volte l’attore e comico ha raccontato di come i rapporti con il ‘molleggiato’ si siano interrotti senza una ragione a lui nota; una sorta di ‘appello’ al quale proprio alcuni giorni fa Adriano Celentano ha deciso di rispondere seppur in suo pieno stile senza dare evidenti motivazioni: “Non ti rispondo al telefono perchè ti voglio bene…”.

Teo Teocoli, appresa la risposta di Adriano Celentano al suo dispiacere per la mancanza di contatti dopo decenni di amicizia, ha deciso nuovamente di replicare intervistato nella trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1. “Ha detto che non mi risponde perchè mi vuole bene? Non ci credo, secondo me non è vero; c’è un’amicizia cinquantennale. Non so perché non mi voglia più parlare, con Adriano non riesco a parlare e con Claudia men che mai, non so nemmeno se sia lì con lui”. Queste le parole dell’attore che dunque avrebbe chiamato in causa anche Claudia Mori, anche lei sparita dai radar da diversi anni senza che, a suo dire, sia consapevole di ragioni e motivi.

Teo Teocoli rassegnato sull’amicizia con Adriano Celentano: “Sarebbe inutile anche andare da lui…”

Sempre ad Un Giorno da Pecora, Teo Teocoli è sembrato quasi rassegnato; l’attore esclude la possibilità di provare nuovamente a far squillare il telefono di Adriano Celentano, così come la possibilità di presentarsi a casa del cantante. “Se lo richiamo ora è possibile che mi insulti”. E sulla possibilità che il rapporto con Claudia Mori abbia inciso sulla fine dell’amicizia con Adriano Celentano ha spiegato: “C’è stato un periodo in cui eravamo amici, ora se non la vedo non mi cambia nulla, non mi interessa. Ora credo che lui la sguinzagli di notte per curare la campagna…”. Una chiusura ironica da parte di Teo Teocoli che, proseguendo, ha messo in evidenza ulteriormente quanto a suo dire sia inutile qualsiasi altro tentativo per ricucire il rapporto con Adriano Celentano. “Se mi dispiace? Ma cosa devo fare? Non abbiamo litigato, l’ho chiamato e richiamato… E’ anche inutile andare lì da lui, tanto non mi farebbero entrare…”