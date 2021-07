Adriano Celentano: i lutti per l’addio a Milva e Franco Battiato/ I suoi messaggi di saluto

Adriano Celentano, dall’alto dei suoi 83 anni e dei suoi oltre 40 album pubblicati in oltre mezzo secolo di carriera, è molto attivo sui social sui cui si esprime sempre in maniera diretta. La sua pagina Instagram, in cui si firma L’inesistente, conta oltre 46 mila follower. L’ultimo post è dedicato a Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi: “Ciao Blanco, oggi ho letto che tu ‘mi ascolti’. Anche io ti tengo d’occhio”, ha scritto il Molleggiato. Blanco, infatti, intervistato dal Corriere della Sera aveva detto: “Lo ascolto da quando ero piccolo, come Modugno e altre cose vecchie. È un artista a 360 gradi e a collaborare con lui credo che morirei”. A inizio giugno, invece, Celentano aveva criticato Lucia Annunziata, che nell’ultima puntata di “Mezz’ora in più” aveva intervistato Michele Santoro: “Non mi sei piaciuta… A tal punto da ZITTIRLO bruscamente (e direi maleducatamente) con l’ipocrita frase “conosci i tempi televisivi, lo avresti fatto anche tu”. Mentre invece…”.

Sui social Adriano Celentano ha anche condiviso il suo dolore per la scomparsa di Milva, lo scorso 23 aprile: “Milva, la nostra Edith Piaf, è stata una grande artista internazionale, la più internazionale, capace di cantare in moltissime lingue e in moltissimi paesi, con una capacità rara e maestria unica nell’interpretare qualsiasi canzone”. Il molleggiato, insieme alla moglie Claudia Mori, ha concluso il messaggio con la seguente dichiarazione: “Quando pensiamo alla bellezza pensiamo a lei, che abbiamo amato dal primo momento che è apparsa sulla scena. Ti vogliamo ricordare sempre appassionata e viva. E non dimenticarti mai”. Quando è scomparso Franco Battiato, invece, ha pubblicato un video tratto da Rockpolitic del 2005, in cui i due artisti avevano parlato della reincarnazione e della provvisorietà della vita: “Il tuo è solo un breve distacco fra te e tutti quelli che ti amano… e fra quelli che ti amano io non potevo mancare! Ci rivediamo..!”.

