ADRIANO CELENTANO/ Il tradimento di Claudia Mori e lo sfogo di Naike Rivelli

Nella puntata dedicata ai grandi cantautori che hanno scritto pagine indelebili della musica italiana poteva mancare uno spazio dedicato ad Adriano Celentano? La risposta è ovviamente no, motivo per cui i fan del Molleggiato avranno più di un motivo per sintonizzarsi su Rai Uno a partire dalle ore 21:25 e seguire l’ultimo show di “Una storia da cantare“. Il programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri dall’Auditorium Rai di Napoli dedicherà ampio spazio ad amici e volti noti dello spettacolo italiano che hanno avuto la fortuna di condividere un pezzo di strada con quello che lo show non esita a definire l’Elvis Presley italiano. Un vero e proprio innovatore, un “internazionalizzatore generazionale”, capace di rappresentare un punto di riferimento assoluto per la musica leggera italiana, per tenerla viva e per portarla nel futuro.

ADRIANO CELENTANO: LO SFOGO DI NAIKE RIVELLI

Brani come “Prisincolinensinaciusol” o ancora “Il ragazzo della via Gluck” faranno cantare gli italiani questa sera su Rai Uno, con la chicca di un contributo speciale dello stesso Adriano Celentano. Un personaggio “rock”, per usare un tormentone a lui particolarmente caro, che a tutt’oggi intrattiene rapporti privilegiati con artisti di diversa provenienza generazionale e stilistica: da Gianni e Marcella Bella a Giuliano Sangiorgi, da Mina e Mogol a Jovanotti, soltanto per citarne alcuni e confermare il valore assoluto di un fenomeno del quale speriamo di godere ancora a lungo. Adriano Celentano di recente ha fatto parlare di sé dopo aver rivelato di aver avuto in passato una relazione con Ornella Muti, l’attrice con la quale ha recitato nei film “Il bisbetico domato” e “Cavallo pazzo”. Una love story risalente ai tempi in cui il Molleggiato era fidanzato con Claudia Mori, e la Muti con Federico Facchinetti. La rivelazione, e il suo tempismo, non sono piaciuti a Naike Rivelli, la figlia della Muti, che non a caso su Instagram ha tuonato: “Caro Adrian, Invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma, che grazie a quei due film che HAI FATTO ASSIEME A LEI, TI HANNO RESO FAMOSO COME ATTORE IN TUTTO IL MONDO!”.



