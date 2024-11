Naike Rivelli a La Volta Buona: “Sempre innamorata di mia mamma Ornella Muti…”

Chiamarla figlia d’arte sarebbe oltremodo riduttivo, soprattutto considerando la sua personalità unica e la carriera che, con le sue sole forze, ancora oggi coltiva con passione e determinazione. Oggi Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontarsi non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto nel merito dei suoi affetti più importanti. Il focus parte proprio dal rapporto con la mamma, icona del cinema internazionale: “Io sempre innamorata di mia mamma, il paragone lo hanno sempre fatto gli altri, mia madre è sempre la più bella del mondo. Tante volte è capitato ai provini che qualcuno ha fatto dei parallelismi, ma sono cresciuta sentendomi dire queste cose ma per me va bene così…”.

Naike Rivelli, parlando della mamma Ornella Muti, non è riuscita a trattenere le lacrime con parole oltremodo toccanti. “…La vedo così sola, perchè è una donna che ha avuto 3 figli, un compagno importante ma per il resto tante sofferenze; sono 15 anni che non riceve una carezza da un compagno, ma lei è felice, non le serve altro perchè ci siamo noi figli e i nipoti”. L’attrice ha poi aggiunto: “La ammiro molto, soprattutto in un mondo che sta cambiando dove sono più importanti i follower che la carriera, dove magari vorresti raccogliere di più ma non c’è spazio per te; in Italia però, perchè nel mondo è molto amata”.

Naike Rivelli, sempre nel salotto de La Volta Buona, ha proseguito il racconto parlando della sua grande storia d’amore con Cristian Cetorelli, padre di suo figlio Akash. “Il mio primo fidanzatino è poi diventato il padre di mio figlio? Sì, la separazione è stata molto difficile, eravamo davvero in simbiosi però avevamo due caratteri troppo diversi. Mio figlio Akash aveva 2 anni quando è successo e per il primo anno gli abbiamo mentito per non farlo soffrire…”. Proprio a proposito di suo figlio Akash l’attrice è tornata a commuoversi raccontando il motivo che si cela dietro la scelta del nome. “Perchè Akash? Perché ho condiviso praticamente tutta la vita con un ragazzo di origini indiane di nome William, ora non c’è più; ha chiamato sua figlia Naike, quindi è stato un omaggio a lui…”.

A proposito di suo padre, Naike Rivelli ha raccontato: “Io ho un papà che si chiama Federico Facchinetti, è lui che mi ha cresciuto, non ho altri papà; il resto è rimasto in Spagna. Lui mi ha insegnato tutto, è stato una persona molto severa e questo a me ha fatto bene”.