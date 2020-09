Adriano Panatta e Anna Bonamigo si sposano/ Nozze a Venezia il 10 ottobre

Fiori d’arancio per Adriano Panatta e la compagna, Anna Bonamigo. L’ex campione di tennis e l’avvocato trevigiano si sposano dopo sette anni d’amore. Il matrimonio sarà celebrato a Venezia, il prossimo 10 marzo. Sia per Adriano Panatta che per Anna Bonamigo si tratta del secondo matrimonio. Dopo un amore nato circa sette anni fa e vissuto sempre in modo riservato e lontano dalle luci dei riflettori, la coppia ha deciso di coronare il proprio amore con le nozze. La cerimonia si terrà alle ore 11.30 nella sala degli stucchi del municipio di Ca’ Farsetti a Venezia. A officiare il rito civile sarà Carlo Nordio, magistrato e amico fraterno della coppia come si fa sapere “Il Gazzettino di Treviso”. La coppia, come si legge su Treviso Today, avrebbero reso ufficiale la scelta di sposarsi con le seguenti parole. «L’emergenza sanitaria ci ha consigliato di aspettare. Ma adesso è arrivata l’ora».

MATRIMONIO ADRIANO PANATTA E ANNA BONAMIGO A VENEZIA

La cerimonia, con rito civile, che renderà Adriano Panatta e Anna Bonamigo sarà intima e ristretta. Come sa sapere Il Messaggero, alla cerimonia parteciperanno solo i parenti come testimoni, in ottemperanza alle norme anti Covid. Per la coppia, dunque, le nozze rappresentano il coronamento di un grande amore nato con una serie di eventi e che, con il tempo, è cresciuto e diventato sempre più importante al punto da aver portato spesso l’ex campione di tennis dalle zone trvigiane. Tra poco meno di un mese, dunque, quell’amore sarà ufficialmente coronato con le nozze che renderanno l’avvocato Anna Bonamigo la signora Panatta.

