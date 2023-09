Adriano Panatta: “Il tradimento con Loredana Bertè? Ancora mi vergogno…”/ “Sono stato un mascalzone!”

Adriano Panatta e il rapporto con Paolo Bertolucci: “Lui rimorchiava sempre…”

Essere personaggi noti – che si tratti di sport o mondo dello spettacolo – amplifica sicuramente il bagaglio di esperienze, non solo di carattere professionale. Lo confermano le ultime rivelazioni di Adriano Panatta – riportate da Leggo – e offerte durante un suo intervento nel programma Rai Radio 2, “Touché”. L’ex campione di tennis, raggiunto dall’amico Paolo Bertolucci, si è lasciato andare ad aneddoti molto curiosi legati all’ambito sentimentale.

“Io e Paolo eravamo una coppia di fatto; vivevamo insieme, io cucinavo e lui lavava i piatti… Se abbiamo mai litigato? Certo, in campo. Poi siamo stati giorni insieme in albergo senza rivolgerci la parola“. Questo il simpatico aneddoto raccontato da Adriano Panatta in riferimento al rapporto con Paolo Bertolucci, ed ha poi aggiunto: “Lui ha sempre rimorchiato; uscivamo insieme, Bertolucci era sempre pronto come un falchetto”.

Dopo il simpatico siparietto di Adriano Panatta con riferimento all’amicizia con Paolo Bertolucci, l’ex tennista – sempre a Rai Radio 2 – incalzato da Paola Perego, ha aggiunto nuove considerazioni sulla vicenda del tradimento a Mita Medici. “Si è parlato sui giornali della tua storia con lei, raccontaci qualcosa”, queste le parole della conduttrice, con lo sportivo che ha spiegato: “Di questa cosa ancora me ne vergogno. Stavo con Patrizia” – Mita Medici – “Stavamo insieme da un po’, eravamo giovani…”.

Dopo una breve premessa, Adriano Panatta è poi entrato nel merito del tradimento ai danni di Mita Medici. “Lei stava facendo un tour, una sera dopo teatro eravamo a cena e arrivò Loredana Bertè, io quella sera ho perso la testa“. Sarebbe stato dunque un colpo di fulmine per la cantante ad aver portato il tennista a compiere il brutto gesto nei confronti della sua compagna di allora, Mita Medici. “Sono stato proprio un mascalzone, mi sono sempre pentito di questa cosa. Patrizia è una ragazza stupenda, non si fanno queste cose; lo dico a tutti quelli che ci ascoltano. Sono serio, non bisogna farlo mai!”.











