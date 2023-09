Heidi Baci e Vittorio Menozzi, la prima lovestory al Grande Fratello 2023?/ Lei si dichiara: web in tilt

Grande fratello 2023: Heidi Baci e Vittorio Menozzi sono la papabile nuova lovestory nella Casa

Heidi Baci e Vittorio Menozzi sono la papabile prima coppia in amore , tra le mura del Grande Fratello 2023. E il motivo é presto detto. Così come segnalano i fan del reality show, della quinta puntata in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dopo il flirt finito sul nascere con un due di picche di lei rivolto all’attore Massimiliano Varrese -che si palesa interessato alla nip- Heidi Baci ammetterebbe una certa attrazione verso Vittorio Menozzi.

É la testimonianza rilasciata ai microfoni della quinta puntata, dove alla divisione del gruppo di inquilini tra il tugurio e la Casa dei comfort, Heidi Baci ammette che avrebbe preferito “il tugurio con Vittorio”, rispetto alla condizione extra lusso nel loft di Cinecittà, nella convivenza con i competitor nip e vip privilegiati.

Web in tilt per la “dichiarazione” di Heidi Baci

Un’ammissione che, intanto, desta tra le reaction più disparate nel web, con le interazioni social degli utenti, che in particolare non solo gridano al preludio dell’inizio di una nuova lovestory targata Grande fratello 2023, ma segnalano anche una certa intolleranza di Massimiliano Varrese. A detta dei segnalatori, l’attore soffrirebbe non poco quella che si direbbe una dichiarazione di interesse della blonde nip destinata al coinquilino dalla chioma riccia.

Nel frattempo, intanto, Vittorio Menozzi rischia di rivelarsi il secondo eliminato del Grande Fratello 2023, come indica il pronostico a prima firma della sottoscritta su Il sussidiario.net, sulla base di un sondaggio indetto circa il televoto in corso. Che Heidi Baci e Vittorio Menozzi siano destinati a formare la prima coppia, al Grande Fratello 2023, tuttavia, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Di certo la dinamica della possibile lovestory potrebbe beneficiare, in termini di resa negli ascolti TV, il Grande Fratello 2023, che da settimane non riesce a battere la concorrenza televisiva alla gara Auditel dell’access prime time in prima serata.

