Adriano Panatta: “Non so come ci siamo riusciti…”/ La verità su Anna Bonamigo

Oggi é un altro giorno ospita Adriano Panatta

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, con Adriano Panatta protagonista annunciato della nuova puntata del talk show Rai1, datata 23 gennaio 2023. Ospite in studio, l’ex tennista é reduce da un nuovo traguardo nella sua vita sentimentale. Si tratta delle seconde nozze suggellate con la donna che ha conquistato il suo cuore, Anna Bonamigo. Un importante accadimento che dà la svolta nella vita dello sportivo, e che si conquista da parte di Adriano Panatta, ospite a Oggi é un altro giorno, dopo una conoscenza lunga e per certi versi difficile..

“Noi ci conoscevamo da un po’ perché ci capitava di incrociarci ogni tanto, poi però ci siamo presentati davvero a Capri, a casa di amici in comune”, fa sapere dal suo canto Anna del primo incontro avuto con Adriano, in occasione dell’intervista di coppia che i due concedono a Verissimo nella puntata del 21 gennaio 2023. La seconda moglie dell’ospite a Oggi é un altro giorno, quindi, prosegue la sua verità, che dà luce su una peculiarità che avrebbe reso difficile la frequentazione intima tra i due neo consorti, almeno inizialmente: “Dopo quell’occasione, ci siamo rivisti altre volte, ma lui era sempre sulle sue”.

La scintilla in un sorriso di Adriano Panatta …

Dopodiché, scocca la scintilla “Una volta ho partecipato a un evento a Treviso in cui c’era anche lui. Mi ricordo che mi ha accolta con un sorriso che mi aveva stupita, da lì è partito un corteggiamento che è durato un po’”. Insomma, galeotto tra i due neo consorti si rivela essere un semplice sorriso, niente di materiale o extra-lusso, quindi. Tra le verità legate al matrimonio con Anna, poi, Adriano Panatta si chiede come i due siano riusciti a convolare a nozze: “Siamo sposati da due anni. Ci siamo sposati durante il Covid, non so nemmeno come ci siamo riusciti. La decisione di sposarci è stata molto spontanea”

