Jessica Morlacchi e il caso “Memo Remigi” a Oggi è un altro giorno/ La ricostruzione: dal gesto in studio a…

Jessica Morlacchi e il caso ‘Memo Remigi’ a Oggi è un altro giorno

Jessica Morlacchi, oltre ad essere stata la celebre voce dei Gazosa prima di intraprendere la carriera da solista, è divenuta nel corso del tempo anche un celebre volto della tv. In particolare, la cantante è stata negli ultimi anni ospite fisso di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1 prima di essere stata sostituita nella stessa fascia oraria da Caterina Balivo, attualmente in onda con il nuovo format La volta buona.

Tuttavia, a segnare in maniera indelebile il programma della Bortone e soprattutto la presenza della Morlacchi in studio, è stato il caso mediatico che ha coinvolto Memo Remigi. Tutto è iniziato quando, nel corso di una puntata del programma andata in onda nell’ottobre 2022, il cantante avrebbe palpeggiato il fondoschiena della collega in studio. Un episodio che ha portato la Rai a prendere provvedimenti, con l’immediata risoluzione del contratto e la cacciata di Remigi da Oggi è un altro giorno.

Jessica Morlacchi, Memo Remigi: “Gesto senza malizia, scherzoso, ma inopportuno“

Dopo quanto accaduto con Jessica Morlacchi e le successive polemiche, Memo Remigi non ha più preso parte a Oggi è un altro giorno. Tuttavia si è più volte difeso, considerando il suo gesto assolutamente scherzoso e il rapporto con la collega da sempre complice e amichevole, come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata ma non mi ha mai risposto“.

La cantante, tuttavia, aveva così replicato sui social: “Mi fa male leggere ancora cose del tipo ‘sintonia’ e ‘complicità’ riguardo quel gesto. Abbiamo sempre scherzato a livello VERBALE. Nella mia vita non ho mai permesso a NESSUNO di giocare con le mani. Chi mi conosce bene sa come reagisco”. E aveva aggiunto: “Tra noi c’è stato un bellissimo rapporto di amicizia. Non potevo mai immaginare succedesse una cosa simile”.











