Adriano Panzironi e gli affitti ad Anzio/ Video “Tutto falso, 80 famiglie sfrattate”

Nella puntata di ieri de Le Iene si è tornati ad accendere i riflettori su Adriano Panzironi, il guru di “Life 120”. Nel servizio a firma Romeo Agresti ci si è soffermati sugli affari immobiliari della famiglia Panzironi ad Anzio, già trattati dallo stesso programma Mediaset nel 2019. “Ha comprato casa ad Anzio – le parole a Le Iene di un ex collaboratore dello stesso guru – ha fatto la palestra e non ha pagato un euro. Come ha fatto? Li ha presi all’asta accollandosi completamente il mutuo poi però non ha pagato un euro di quel mutuo. E prima che gli venissero pignorati, perchè adesso glieli hanno tolti, sono passati tipo 10 anni, e ha preso gli affitti di questi palazzi per 10 anni. Prevalentemente ci metteva dentro gli immigrati”.

Romeo Agresti ha aggiunto: “Stando all’ex collaboratore quindi, molti appartamenti sarebbero stati presi all’asta dalla famiglia Panzironi, che non li ha mai pagati ma nel frattempo ne avrebbe riscosso gli affitti per dieci anni. Fra le tante storie che vi abbiamo raccontato su Panzironi questa è sicuramente la più triste. Di tutte queste persone che per colpa sua e della sua famiglia starebbero per rimanere senza una casa non può non sapere nulla. E soprattutto non può rimanere insensibile”.

ADRIANO PANZIRONI E GLI AFFITTI AD ANZIO: ROMEO AGRESTI PROVA A CHIEDERE SPIEGAZIONI MA…

“Queste famiglie – ha proseguito Agresti – che abitano nelle palazzine ex della famiglia Panzironi, hanno detto di aver sempre pagato l’affitto, ma per la maggior parte di loro il contratto non sembrerebbe essere in regola. Per il tribunale queste persone sono inesistenti”. L’inviato de Le Iene ha quindi raccolto numerose testimonianze degli affittuari di Panzironi: “Il giudice ci ha detto che tutti dovremo andare via”, “Io non ho alternativa, vado in mezzo ad una strada”, e ancora: “A chi davo i soldi dell’affitto? Ad Adriano, veniva qui personalmente? Sì”, “Lui ci chiamava al telefono e veniva qui sotto con la macchina, l’ufficio era la macchina”, “Io sono andato in comune per il bonus affitto, me l’hanno bocciato, mi hanno detto che non è valido”, infine un ragazzo che racconta: “Mia nonna dava i soldi a Panzironi, come fa a sapere se si tratta di carte vere o false, che ne sa”. Agresti ha proseguito: “In questi casi quindi la legge non ammette giustificazioni e assieme a Panzironi falliscono pure loro, una vera beffa, gli unici che hanno cacciato i soldi, 24mila euro al mese, puliti puliti, moltiplicati per dieci anni… ammazza quanti milioni. 80 famiglie con figli piccoli, anziani e donne incinte, stanno per essere messe in mezzo ad una strada. Ci hanno rimesso tutti tranne i Panzironi”. Agresti ha provato a chiedere delucidazioni a Panzironi ma senza ottenere risposta visto che un body guard ha protetto lo stesso guru, impedendo all’inviato di risolvere i suoi dubbi. Clicca qui per il video del servizio de Le Iene

