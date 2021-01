Adua del Vesco/ Ancora dubbi: “Giuliano Condorelli non mi ha risposto forse…”

Adua del Vesco in “pace” con Dayane Mello, pronta per le nomination?

Adua del Vesco continua ad essere uno dei personaggi di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020 ma siamo sicuri che alla fine riuscirà ad ottenere un posto in finale? Possiamo scoprirlo questa sera quando, dopo un televoto lampo, verrà fatto il nome del primo finalista. Adua del Vesco, ormai Rosalinda Cannavò per tutti, non è in nomination e, quindi, sicuramente non rischia di uscire dalla casa, salvo sorprese, ma cosa racconteranno di lei?

Poco o niente questa settimana visto che ormai l’attrice va d’accordo con tutti e continua a rimanere accanto alla sua Dayane Mello ma non senza dubbi soprattutto riguardo a quello che la aspetta fuori, fidanzato Giuliano Condorelli. La bella siciliana pensa ancora a quello che è successo la scorsa settimana con il video arrivato nella casa e con quella sorta di lettera che tutto ha fatto tranne che rispondere alle sue domande e alle sue esigenze.

Adua del Vesco, ancora dubbi sul fidanzato: “Giuliano non mi ha risposto forse…”

Proprio di questo Adua del Vesco ha parlato nei giorni scorsi con i suoi compagni di casa rivelando di essere un po’ delusa dicendosi convinta che forse Giuliano non vuole andare a convivere con lei. Giulia Salemi ha provato a rincuorarla facendo capire che così, a distanza, fino a quando lei è nella casa, niente può essere risolto e forse deve fare i conti con questo pensando al loro rapporto una volta fuori senza farsi influenzare dagli altri. Ma Rosalinda non sembra molto convinta di questo ed è delusa anche dal fatto che lui non sia andata a Roma per incontrarla e vederla nella casa. Come andrà a finire le cose tra loro una volta fuori? Per adesso Rosalinda dovrà occuparsi del gioco convinta che presto le cose si faranno serie non solo in termini di nomination ma anche di salvataggi.



