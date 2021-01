Giuliano Condorelli fidanzato Adua Del Vesco/ Dubbi su convivenza “se mi dicesse no…”

Giuliano Condorelli, il fidanzato di Adua Del Vesco è tornato nuovamente al centro delle discussioni nella Casa del GF Vip. A quanto pare i dubbi della giovane attrice non si sarebbero ancora del tutto dipanati, ed anzi avrebbero preso ulteriormente il sopravvento. Rosalinda sarebbe ancora divisa tra la voglia di una inedita e ritrovata libertà e quella di andare a convivere con il suo fidanzato storico. Decisione, quest’ultima, finora rimandata pare proprio per volontà del ragazzo. Adua non ha nascosto di provare dei sensi di colpa nei suoi confronti ma confrontandosi con Cecilia Capriotti, quest’ultima l’ha spronata a dargli una sorta di ultimatum: “Lui si sente forte a dirti convivenza no, ma adesso basta!”.

Dopo averlo raggiunto a Milano ed aver rinunciato a tutto per Giuliano, adesso Adua Del Vesco è decisa, spronata anche dall’amica, a dare al giovane una sorta di aut aut: “E’ umiliante, dai!”, ha commentato la Capriotti. Parole approvate anche da Rosalinda che si è limitata ad annuire in silenzio, sconsolata, per poi ammettere: “Rimarrei senza parole se mi dicesse di no”. A suo dire ci sarebbero cose non dette da parte del fidanzato che ora insinuerebbero ulteriori dubbi nella Vippona.

GIULIANO CONDORELLI: TUTTI I DUBBI DI ADUA DEL VESCO SUL FIDANZATO STORICO

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, teme che la famiglia di Giuliano Condorelli possa essere delusa da lei “perchè in tanti anni lo hanno visto subire, per tutte queste situazioni”. Adesso però per Cecilia è tempo di mettere le basi per la loro storia futura, prima di una eventuale famiglia insieme: “È una persona molto valida, ma come fa a pensare di tenere una persona come te in questo modo?”, ha tuonato la Capriotti. Qualche giorno fa la giovane attrice si era confidata anche con Stefania Orlando ed anche in quel caso Adua era stata particolarmente dura sul fidanzato: “oggi non ho più voglia di avere un uomo che mi dica sempre cosa devo fare”, aveva ammesso. Conscia del grande cambiamento avvenuto in lei durante i mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip, il timore di Adua è che Giuliano non possa comprendere fino in fondo ciò di cui, da questo momento in poi, lei avrebbe bisogno: “I suoi non sono consigli, lui ha un carattere molto dominante, e forse non accetterà il mio cambiamento”. Inevitabile non pensare all’ultima grave rottura tra i due: “Un giorno mi ha detto che non era più innamorato di me, e ho dovuto cambiare vita all’improvviso”, ha svelato Rosalinda, continuando a crogiolarsi dietro dubbi ormai ben più grandi di loro.



