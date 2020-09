Adua Del Vesco “Anoressia? Pesavo 34 chili”/”Ero carbofobica..” (Grande Fratello Vip)

Chi conosce e ha seguito il gossip sa bene chi è Adua del Vesco e cosa ha portato con sè nella casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico su Mediaset Extra continua a vederla ogni mattina in giardino pronta per l’allentamento con Matilde Brandi e Dayane Mello convinta di poter uscire dalla casa come se fosse una donna tutta nuova ma, intanto, tra i temi di cui ha parlato non poteva non avere delle parole anche sul mostro che l’ha quasi annientata, quella anoressia che l’ha portata a pesare 34 chili e che adesso sembra ormai un lontano incubo. Lei stessa parlando con Dayane Mello di quello che ha sofferto e ha affrontato ha spiegato: “Sì, io dico ‘mi amo’, ‘mi accetto’, però alterno momenti. Perché immaginati io magrissima, a un certo punto divento il doppio di quanto sono ora. Il mio metabolismo non funzionava più. È stata durissima, alternavo momenti che mi vergognavo anche a uscire. È stata una lotta con me stessa continua, però adesso mi accetto, ne sono uscita. Gli altri non capiscono che il disturbo alimentare è di testa, esternamente puoi stare bene ma di testa no”.

ADUA DEL VESCO RACCONTA DELL’ANORESSIA E DELLA CARBOFOBIA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

L’amicizia con Dayane Mello sembra davvero qualcosa di reale e importante tanto che in sole 24 ha già spinto Adua del Vesco a raccontarsi ammettendo di sentire ancora una voce nella testa: “Sto bene ma alterno momenti. Perché quando per sei anni hai quella voce che ti martella, a volte rispunta. Sarei falsa a dire il contrario però adesso ho imparata a gestirla”. L’attrice poi avanti con il suo racconto ammettendo anche di aver sofferto di “carbofobia” ovvero la paura dei carboidrati, la stessa che la mandava in panico solo se la sua forchetta si avvicinava “ad una briciola di pane o stava vicino alla pasta.. Ho tolto tutti i carboidrati e mangiavo solo la frutta. Poi ho levato anche quella. Una cosa sbagliatissima, un’alimentazione sbilanciata alla quale mio corpo non era più abituato”. Siamo sicuri che l’argomento sarà ripreso anche nel prime time di domani quando il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda su Canale5.



