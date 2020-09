Adua Del Vesco/ L’ex di Gabriel Garko un passato nel vortice dell’anoressia e della depressione…

Adua Del Vesco ha tutta Messina dalla sua parte. Ad un passo dal Grande Fratello Vip 5, che la vedrà fra i concorrenti a partire da oggi, lunedì 14 settembre 2020, l’ex di Gabriel Garko sta ricevendo il sostegno dei suoi concittadini. In prima fila Stefania Guarnera, pronta a guidare il televoto per sostenere la permanenza dell’amica nella Casa più spiata d’Italia. “Mi scoppia il cuore amica mia”, scrive su Facebook, “ti vedrò ogni giorno e ogni giorno ti sosterrò… non solo come amica ma anche come concittadina, sì, perchè sono sicura che tutta Messina tiferà per te, attrice fantastica ma soprattutto ragazza umile, dolce e di sani principi”. Adua invece ha scritto pochi giorni fa il suo ultimo post su Instagram, in previsione della reclusione che precede il suo ingresso nel loft di Cinecittà. “Inizia un nuovo percorso”, sottolinea, “è qui che mostrerò finalmente la vera parte di me, pregi, difetti, momenti di sconforto e di gioia. Ma soprattutto la mia rinascita”. La Del Vesco è piena di buoni propositi e non ha paura di guardarsi indietro, certa di aver ormai potato i rami secchi e i legami non sani. “Io e il mio amore incondizionato verso la persona che sono”, continua, “pronta a cogliere il meglio da ogni mio compagno di viaggio e, perchè no, che sia per me fonte di ispirazione o insegnamento e allo stesso tempo pronta a regalare la mia storia a chi come me ha passato momenti bui e ne è uscito vittorioso, o a chi pensa di non farcela perchè non vede l’immensa forza che in realtà tutti possiedono dentro“. Clicca qui per leggere il post di Adua Del Vesco.

Adua Del Vesco, un’occasione per emergere

Adua Del Vesco sa bene che sta per affrontare un lungo percorso che le permetterà di guardare dentro se stessa. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 è fra le più attese del momento, soprattutto per via della sua passata storia d’amore con Gabriel Garko e per la sua battaglia contro l’anoressia. Dopo aver sofferto a lungo, Adua è riuscita finalmente a vedere la luce e a rinascere. Ed è proprio questo il messaggio che vuole portare ai telespettatori e ai futuri compagni di viaggio. Il suo obiettivo però è anche “Migliorare il mio carattere spesso impulsivo”, ha rivelato a Sorrisi. Nella Casa poi incontrerà un volto del suo passato, Massimiliano Morra. I due sono stati fidanzati nel 2014 e poi le cose non sono andate a buon fine, tanto che hanno deciso di dividere le loro strade appena un anno più tardi. Ovvero nello stesso anno in cui, complice il set di Non è mio figlio, l’attrice ha conosciuto Garko e se ne è innamorata. Anche in questo caso però la relazione non è durata a lungo e nel 2018 i due artisti si sono lasciati. A questa pagina difficile se n’è aggiunta anche un’altra per Adua, la morte del produttore e amico Teodosio Losito. Sono stati due fattori che l’hanno spinta nel vortice dell’anoressia e della depressione. “La perdita dei capelli è stata una delle tantissime conseguenze dell’anoressia“, ha scritto di recente su Instagram, “oggi, vederli ricrescere così forti, esattamente a rispecchiare ciò che adesso sono, è la vittoria più grande”.

Video, un nuovo percorso





