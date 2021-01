Adua del Vesco/ Chiude con Dayane Mello e con Giuliano: “Volerò alto!”

Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 chiude con Dayane Mello?

I fan la invitano a volare alto e Adua del Vesco alla fine ci vuole proprio riuscire. Dimenticate la paurosa attrice entrata al Grande Fratello Vip 2020 trascinandosi dietro una valanga di bugie, adesso la bella siciliana è Rosalinda Cannavò una ragazza che si è spogliata delle sue sovrastrutture e che adesso è pronta ad affrontare la vita e prenderla a morsi senza più subirla a cominciare da quello che sta succedendo nella casa. Il suo rapporto con Dayane Mello si è un po’ raffreddato e mentre la brasiliana continua a ribadire il fatto che Dayane è troppo amica di tutti e sorride a tutti allo stesso modo (lasciando intendere che è falsa e che continua a non esporsi nei confronti delle situazioni della casa), l’attrice continua a dire di aver bisogno di tempo per metabolizzare un po’ il loro rapporto e quello che è successo in questo ultimo periodo. Nonostante l’affetto, infatti, le due continuano a discutere e scontrarsi, troveranno un unione di intenti?

Adua del Vesco dice addio a Giuliano Condorelli? “Voglio sentirsi una donna non una sorella!”

Sullo sfondo rimane la vita di Adua del Vesco al di fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, quella con Giuliano Condorelli. Ormai il loro rapporto sembra essere in bilico da un po’ e mentre lui fuori tace, lei puntualizza quello che non le va più bene e che tipo di rapporto nuovo vorrebbe una volta uscita: “Ho riflettuto molto, ho pensato ad alcune cose che mi hanno destabilizzato e che vorrei cambiare”. Con queste parole Adua si racconta a Stefania Orlando parlando del suo rapporto con il fidanzato consapevole del fatto che non vuole essere più trattata come una sorella ma come una donna. Il messaggio arriverà forte e chiaro?



