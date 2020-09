Adua Del Vesco/ Cosa è successo dopo la rottura con Massimiliano Morra? (Grande Fratello Vip 2020)

Adua Del Vesco è al centro dell’attenzione: il suo arrivo al Grande Fratello Vip 2020 ha spinto i giornali di gossip a concentrarsi con maggior forza sulla sua passata relazione con Massimiliano Morra, a sua volta concorrente del programma. A dire qualcosa di più sul loro rapporto è proprio l’attore, che in questi giorni ha avuto modo di confidare alcuni dettagli a Pierpaoplo Pretelli. “Ci siamo lasciati in malo modo io e lei”, ha dichiarato, “non abbiamo mai chiarito, un po’ perchè io ho preso la mia strada, un po’ perché lei ha preso la sua strada. Insieme siamo stati un annetto, non è poco però io ero giovane, lei ancora più giovane perché è più piccola di me, eravamo incentrati molto sulla carriera”. Adua e Massimiliano hanno avuto modo di lavorare insieme in tante fiction e hanno iniziato insieme ad interpretare gli stessi personaggi. “Abbiamo iniziato con il Peccato e la vergogna 2, poi Furore, quando stavamo già insieme, poi Il bello delle donne e Furore 2, ma non stavamo più insieme in queste due serie“, ha detto ancora l’attore.

A quanto pare gli altri gieffini hanno provato a tastare il terreno anche con Adua, ma si sono ritrovati di fronte ad un due di picche. “Anche se chiedi perchè è come è finita la relazione con Massimiliano, rimane molto vaga”, ha detto Andrea Zelletta agli amici. Matilde Brandi è riuscita ad entrare un po’ nelle simpatie della Del Vesco e ha ricevuto alcune sue confidenze, ma ha anche notato che l’artista tende a non rispondere a certe domande.

Adua Del Vesco, la storia con Massimiliano Morra è tutt’altro che un archiviata…

La storia (finita) tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non interessa solo il web o i settimanali di cronaca rosa. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono sulla bocca di tutti, coinquilini compresi. In una delle ultime mattine, Matilde Brandi e Andrea Zelletta si sono scambiati delle confidenze proprio su questo argomento. La showgirl è vicina ad Adua e l’ex tronista a Morra. Per questo la prima ha chiesto all’amico se per caso avesse tastato il terreno con l’attore, per sapere come mai la love story con Adua sia finita.

“Parlo di più con lui ma rimane molto vago”, ha detto Zelletta, “lei invece ha detto solo che lui non l’ha tradita”. Matilde ha già inquadrato l’attore: lo vede solitario, anche se attivo nella Casa, e vorrebbe tanto parlarci. “Ti rispondono a grandi linee, non ti dicono nulla nello specifico”, ha aggiunto Tommaso Zorzi. Evidentemente in molti hanno provato a scucire ai due qualcosa di più, ma senza ottenere il risultato sperato.



