Grande Fratello Vip 2020, 2° puntata/ Concorrenti e diretta: l’arrivo della Gregoraci

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, venerdì 18 settembre, in prima serata su canale 5. Alfonso Signorini, affiancato nuovamente dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia, nello studio di Cinecittà dove è tornato il pubblico anche se in numero ridotto, conduce la seconda puntata della quinta edizione del reality show. Dopo la prima puntata dedicata ai primi ingressi, questa sera, si completerà il cast con l’ingresso degli altri concorrenti. La serata, però, regalerà tanti colpi di scena. I primi giorni di permanenza nella casa dei vip, infatti, hanno già regalato tantissime emozioni. Patrizia De Blanck si è inconsapevolmente spogliata in diretta mentre Flavia Vento si è ritirata dopo un solo giorno. Non sono mancate le preoccupazioni per la salute di Tommaso Zorzi

GRANDE FRATELLO VIP 2020: I CONCORRENTI

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante la seconda puntata? L’ingresso più atteso è sicuramente quello di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore era attesa già durante la prima puntata, ma tutto, poi, è stato rinviato a questa sera. Con Elisabetta Gregoraci, nella casa entreranno: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Myriam Catania, Francesca Pepe, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria e Fulvio Abbate. Il cast, dunque, si arricchirà di forti personalità pronte a dare del filo da torcere ai vip già presenti in casa che, dopo poche ore, hanno già trovato un equilibrio. Finora, infatti, non ci sono state discussioni tra i concorrenti. Con l’ingresso degli altri vip, la tensione, anche per il cibo, comincerà a salire? Non è escluso, inoltre, l’arrivo di un vip a sorpresa per sostituire Flavia Vento.

LE NOMINATION: CHI SARÀ IL VIP PREFERITO DEL GRANDE FRATELLO?

Chi sarà il concorrente preferito tra Adua Del Vesco, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Enock, Fausto Leali, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi? Alla fine della prima puntata, tutti i vip sono finiti al televoto con il pubblico chiamato a scegliere il concorrente preferito. Questa sera, invece, tra i vip presenti in casa dal primo giorno, ci saranno le vere nomination? Se fosse così, il pubblico è pronto a puntare su Massimiliano Morra e Dayane Mello come i primi nominati. Andrà davvero così? Alfonso Signorini renderà davvero immune il gruppo dei vip che entrerà questa sera? Lo scopriremo nel corso della serata.



