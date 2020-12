Adua del Vesco è la vittima di questa settimana? La bella attrice al Grande Fratello Vip 2020 è sempre stata un po’ in lotta con tutti gli altri concorrenti della casa e anche in questi giorni è stato così e tutto per via di quello che è successo con Elisabetta Gregoraci. La calabrese ha chiesto un confronto con la siciliana dopo quello che è successo in puntata con Giulia Salemi quando Rosalinda ne ha preso le parti contro la conduttrice parlando delle sue frasi ed etichettandole come offensive nei confronti dell’influencer. Quando però è arrivato il momento del chiarimento, le due hanno finito col litigare. Rosalinda pensa che la showgirl non accetti di essere criticata: “Vuoi sentirti dire che va sempre tutto bene” ma alla Gregoraci sembra non piacere il tono dell’amica un po’ troppo sopra le righe: “Sono venuta da te per chiederti di parlare, ma se devi urlare, me ne vado”. La discussione si è spostata così dalla doccia alla camera dove le due hanno continuato a litigare con l’ingresso nella discussione di Dayane Mello e le cose precipitano visto che la modella accusa la calabrese di avere il terrore di non apparire perfetta agli occhi del pubblico.

Adua del Vesco, tutti contro di lei dopo la lite con Elisabetta Gregoraci?

Dall’altro lato, però, Adua del Vesco si è accorta che nella discussione nessuno ha preso le sue parti e che tutti sembrano pendere dalle labbra di Elisabetta Gregoraci e questo l’ha fatta un po’ riflettere sui legami stretti nella casa. Alla fine tra lei ed Elisabetta è arrivato il sereno, ma cosa sarebbe successo in caso contrario? Quali vipponi della casa l’avrebbero appoggiata in un altro scontro? Sicuramente per lei è arrivato il momento di agire e questa sera potrebbero cambiare tante cose, molte relative proprio alla questione ritiri che questa sera sarà affrontata nella casa con Alfonso Signorini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA