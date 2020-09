Adua Del Vesco Vs Massimiliano Morra/ “Egoriferito e grande narcisista, mi ha ferita”

Alfonso Signorini ha deciso di lasciare subito spazio al confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. La prima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha così visto il battibecco tra i due ex, caratterizzato dalla grande freddezza della giovane attrice. Passate alcune ore, Adua si è confidata con Matilde Brandi proprio in merito al rapporto con Massimiliano e alla loro rottura. L’attrice ha così svelato che “Non lo vedevo da due anni e l’ho bloccato ovunque. Eravamo rimasti molto amici, abbiamo vissuto le stesse cose, anche le stesse esperienze negative.” La Del Vesco ha così raccontato che: “Condividevamo parecchie cose. Mi sono sentita tanto ferita perché lui è una persona molto egoriferita, narcisista al massimo, pensa solo a se stesso. Magari io gli raccontavo una cosa profonda della mia vita e mentre io parlavo si guardava allo specchio.”

Adua Del Vesco contro Massimiliano Morra: “Non mi va di frequentarlo qui dentro”

Pesanti le parole di Adua Del Vesco nei confronti di Massimiliano Morra. Al Grande Fratello Vip, l’attrice prosegue il suo sfogo, dichiarando: “Rispetto il suo carattere, ma io sono diversa. Voglio accanto persone diverse. Mi dispiace essere stata dura, non volevo partire già subito come un’arpia, ma sono sincera e voglio essere me stessa. Non mi va di frequentarlo qua dentro.” L’intenzione della Del Vesco è dunque quella di viversi questo percorso al massimo ma lontana dal suo ex. Tra loro ci saranno solo saluti ma nulla di più, almeno è quanto si propone la Del Vesco. Se andrà davvero così sarà però da vedere nel corso dei prossimi giorni…



