Adua Veroni, prima moglie Luciano Pavarotti/ “Non c’era un attimo di intimità”

Adua Veroni, la prima moglie di Luciano Pavarotti è una delle protagoniste de “Le Ragazze“, il programma di Rai3 che racconta l’evoluzione del nostro Paese, decennio dopo decennio, con le storie di donne e figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, famose o meno. La donna è conosciuta dal grande pubblico per essere stata la prima moglie di Big Luciano Pavarotti prima dell’entrata in scena di Nicoletta Mantovani, la seconda moglie del tenore. 41 anni d’amore tra Adua e Luciano Pavoratti: un amore importante, suggellato anche dalla nascita di tre splendide figlie: Lorenza, Cristina e Giuliana. Lo stesso Pavarotti quando parlava della prima moglie ha sempre utilizzato parole di grande stima e affetto: “l’Adua è la donna della vita. Questa è la donna che diventerà mia moglie, ho pensato la prima volta che l’ho vista. A volte il cuore impazzisce che nemmeno il debutto in America”. La Veroni, infatti, è stato accanto al marito negli anni più importanti della sua carriera occupandosene personalmente.

Adua Veroni moglie di Luciano Pavarotti: “Nicoletta Mantovani? È stato un momento difficile”

Intervistata da Il Resto del Carlino, Adua Veroni la prima moglie di Luciano Pavarotti disse: “significa dover dedicare totalmente la tua vita ad un uomo che ad un certo punto della sua carriera è arrivato a diventare un mito, un’icona. Una cosa che ti stravolge la vita, che ti mette a dura prova sotto ogni punto di vista. Oltre ai mille impegni, eravamo sempre in mezzo a tante persone; amici, artisti, ammiratori. Non c’era un attimo di intimità”. Dopo 41 anni d’amore però l’amore tra Adua Veroni e Luciano Pavarotti viene messo in crisi dall’arrivo di Nicoletta Mantovani che alcuni anni dopo diventa la seconda moglie del tenore. “È stato un momento difficile per la mia vita – ha detto la prima moglie -. È stato un brutto colpo e per qualche aspetto anche il completamento di una trasformazione di Luciano. Era diventato un mito e lo sapeva. Si era circondato di un sacco di gente. Insomma era cambiato irrimediabilmente”. Per fortuna oggi quel dolore è in parte passato, visto che la Veroni ha costruito un rapporto con Nicoletta Mantovani; insieme, infatti, le due moglie di Luciano Pavarotti si sono unite per portare avanti il ricordo del grandissimo tenore scomparso nel 2007 dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Nell’ultima parte della sua vita, quando la malattia lo aveva ormai aggredito mi ha ricercato e io, per quel che ho potuto, gli sono stata vicino” ha confidato Adua che è stata il primo grande amore di Big Luciano.



