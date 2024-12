Immaginando la musica come un firmamento ricco di stelle più o meno lucenti, fragoroso è il bagliore del compianto Luciano Pavarotti. Il tenore per eccellenza, per antonomasia, un vanto italiano che ha fatto emozionare il mondo e che ancora oggi a distanza di anni dalla sua morte è considerato il più grande di sempre nel settore di riferimento. Nel corso della sua immensa carriera ha donato al pubblico non solo canzoni che ancora oggi sono parte integrante della cultura musicale mondiale ma anche duetti iconici, come con i colleghi Josè Carreras e Placido Domingo.

Ma non c’è dubbio che chiunque, senza limiti generazionali, sappia chi è Luciano Pavarotti; lo dimostra quanto sia profondo ancora oggi il vuoto e intensa la nostalgia rispetto alla sua scomparsa datata 2007. Per diversi anni il tenore ha lottato contro una terribile malattia, un cancro al pancreas; si è spento la mattina del 6 settembre con intorno l’amore viscerale dei suoi affetti più cari. Una morte che ha reso ancora più leggendario il nome di Luciano Pavarotti perchè ancora oggi c’è chi fa a gara per ricordarlo, chi sogna di seguire le sue orme e chi guarda alle sue gesta come monito per costruire i sogni del futuro.

Luciano Pavarotti, quando il tenore contribuì al successo di Andrea Bocelli con la canzone ‘Miserere’

Il nome di Luciano Pavarotti inevitabilmente si collega ad un altro tenore di fama internazionale che in un certo senso deve proprio a lui il successo trentennale di oggi: Andrea Bocelli. Tutto parte da una canzone che risuona nei cuori di tutti i cittadini del mondo appassionati di musica, ‘Miserere’. Un brano che il compianto tenore porta al successo con il collega e amico Zucchero ma che, per i copiosi impegni, nel 1995 si trovò costretto a non cantare dal vivo al fianco del cantautore. Viste le circostanze, Luciano Pavarotti ricordò a Fornaciari il giovane talento che aveva fatto il primo provino per il brano: proprio Andrea Bocelli. Al fianco di Zucchero, nel 1995, si esibisce proprio il tenore che viene così notato da Caterina Caselli; il resto è storia, perchè ad oggi sono 30 anni di carriera consacrati da un successo mondiale.