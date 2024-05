Adunata nazionale degli alpini 2024 Vicenza/ Diretta video streaming: come seguire la parata

Si terrà oggi la diretta video streaming della giornata di chiusura dell’Adunata nazionale degli alpini 2024. Si sono ritrovati da venerdì, 10 maggio, in quel di Vicenza, in Veneto, e per oggi, domenica 12, è prevista la grande giornata conclusiva, con il clou degli eventi, leggasi la classica parata, la sfilata per le vie del centro con protagonisti i vari alpini. Il motto dell’adunata 2024 è “Il sogno di Pace degli Alpini”, e come si può facilmente intuire dallo stesso, l’obiettivo è mandare un messaggio di pace affinchè cessino tutte le guerre nel mondo, a cominciare da quella in Ucraina, che imperversa da più di due anni, e quella in Medioriente fra Israele e Hamas, scoppiata lo scorso sette ottobre.

Nel contempo gli alpini mirano a promuovere una raccolta fondi, con l’obiettivo di educare alla pace e alle “pari opportunità rivolto alle giovani generazioni, “Intrecci di Pace””, così come riferisce il portale web ufficiale della manifestazione. L’idea di dedicare l’adunata 2024 alla pace, è nata dagli assessori alla pace e alla pari opportunità, in collaborazione con l’associazione nazionale degli alpini, nonché le varie realtà del territorio, a cominciare da “Come un incantesimo” e dalla cooperativa sociale “Bizzart”. Ma vediamo il programma di oggi e la relativa video diretta streaming della giornata di chiusura dell’adunata nazionale degli alpini.

ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI 2024 VICENZA, DIRETTA VIDEO STREAMING: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

A partire dalle ore 8:00 ci sarà l’inquadramento, quindi alle ore 8:45 spazio agli onori alle massime autorità, dopo di che al via la sfilata dalle ore 9:00. A chiusura dello “show” il passaggio della stecca con la Sezione di Biella e quindi l’ammainabandiera, entrambi in Viale Roma.

Nella giornata di ieri, invece, si è tenuto l’incontro fra i vertici degli alpini e i militari stranieri presso il Teatro Olimpico di Vicenza, e nel pomeriggio si è invece assistito allo spettacolo del lancio dei paracadutisti in quel di Parco Querini. Non è mancato il momento con le istituzioni, alla presenza di Zaia, Presidente della Regione, nonché di altre autorità locali, e la Messa presso il Duomo di Vicenza. Per la video diretta streaming della giornata conclusiva dell’Adunata degli alpini vi lasciamo il link youtube qui sotto.

GUARDA QUI LA DIRETTA STREAMING VIDEO ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI 2024













