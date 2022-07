Molestie a raduno degli alpini/ Pm chiede archiviazione caso: “Non identificabili”

Il pm titolare dell’inchiesta sulle molestie al raduno degli alpini a Rimini ha chiesto l’archiviazione del caso. Il motivo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è da ricondurre al fatto che non è stato possibile identificare, a distanza di due mesi dall’episodio, i presunti colpevoli. Le persone presenti al raduno erano infatti troppe e la copertura delle telecamere dell’area era parziale.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 5 luglio, numeri vincenti!

La denuncia della venticinquenne che si era presentata in questura lo scorso maggior, dunque, cadrà nel vuoto. Le segnalazioni fatte sui social network erano state numerose e il clamore mediatico ottenuto dalla vicenda alto. Il collettivo “Non una di meno” aveva anche effettuato un sondaggio per capire se il caso fosse isolato o meno. Il risultato era stato evidente: in 600 avevano cliccato “sì” sulla domanda se ci fossero state o meno delle molestie. In 170, inoltre, avevano inviato le proprie testimonianze. A presentare un esposto formale, però, alla fine era stata soltanto una.

FRANCO BRANCIAROLI: “SHYLOCK, UN CRISTIANO SALVATO”/ “Gesù ha stravinto sul mondo”

Molestie a raduno degli alpini, chiesta l’archiviazione: le reazioni

È stata dunque chiesta l’archiviazione per il caso delle molestie al raduno degli alpini di Rimini. Tra i primi a commentare la notizia, riportata dal Corriere della Sera, è stato il presidente dell’Associazione Alpini Sebastiano Favero: “Con grande amarezza dico che invece di generalizzare su un’intera associazione che ha dimostrato in tutti questi anni i suoi valori e i suoi ideali bisognerebbe essere più cauti. Invece, purtroppo, si sparano sentenze senza avere alcuna prova e poi non si ha neanche il coraggio di chiedere scusa”.

‘Dole’ (azienda frutta) scrive al Papa:"rettificare Bibbia su mela di Adamo"/ "Cambi con cibo più malsano"

Della stessa idea è Elena Donazzan, assessore regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d’Italia. “Questa archiviazione scrive la parole fine su questa ignobile vicenda: è rimasto però il fango, che pesa sui cuori dei nostri alpini e delle loro famiglie. Io mi auguro e mi aspetto che tutte coloro che si sono lavate la bocca ed in maniera improvvida e colpevole hanno lanciato accuse o insinuato dubbi sugli alpini ora chiedano scusa”, ha detto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA