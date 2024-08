Aerosmith annunciano la fine anticipata del tour d’addio

Il tanto atteso ultimo tour evento di una delle band più amate del mondo finisce in anticipo a causa delle precarie condizioni di salute del leader Steven Tyler, che con la sua voce ha fatto sognare milioni di fan negli anni. Dopo appena tre date gli Aerosmith hanno dato la triste notizia al pubblico, svelando anche cosa è accaduto attraverso un doloroso comunicato stampa che non ha certo lasciato indifferenti i sostenitori, alla base ci sarebbero appunto i problemi alle corde vocali di Steven Tyler.

Temptation Island 2024, Lino non ha mai conosciuto il figlio di Alessia?/ "Ecco la verità"

Gli Aerosmith in una toccante nota ufficiale hanno svelato: “Come sapete la voce di Steven è uno strumento come nessun altro, ha trascorso mesi a lavorare instancabilmente per riportare la sua voce al livello in cui era prima dell’infortunio, lo abbiamo visto lottare nonostante avesse il miglior team medico al suo fianco, purtroppo, ora è chiaro che una completa guarigione non è possibile” si legge.

Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini vuole Karina Cascella come opinionista/ Rebecca Staffelli a rischio?

Steven Tyler e i problemi alle corde vocali: l’annuncio

L’annuncio degli Aerosmith è poi proseguito, scavando tra le emozioni dei fan, anche se la notizia è di quelle davvero tristi e difficili da digerire: “Abbiamo dovuto prendere una decisione straziante e difficile, ma necessaria, ci ritiriamo dai tour, è stato un onore per le nostre vite vedere la nostra musica diventare parte della vostra, in ogni club, in ogni grande tour e in momenti grandiosi e privati ​​ci avete dato un posto nella colonna sonora delle vostre vite”.

Dunque dopo tre date s’interrompe il giro degli Aerosmith con il chitarrista Joe Perry che ha parlato di nuovi progetti in arrivo già a partire dai prossimi mesi: “Al momento sto scrivendo del materiale per il nuovo disco degli Hollywood Vampires, ma è tutta un’altra cosa, per quanto riguarda gli Aerosmith, non lo so, vedremo, c’è sicuramente la possibilità, ma al momento stiamo pensando alla scaletta del tour e alle canzoni che possiamo suonare”.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024/ Scaletta e diretta streaming: tutti i cantanti dell’ottava edizione