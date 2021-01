Affari Tuoi Viva Gli Sposi / L’ironia di Conti, i bollenti spiriti di Jacopo ed Elena

Carlo Conti sempre più spumeggiante alla conduzione di Affari Tuoi Viva Gli Sposi, che si ritaglia uno spazio importante nel sabato sera di Raiuno. Elena e Jacopo, concorrenti futuri sposi della quarta puntata, sfidano la sorte dei pacchi in compagnia di tanti ospiti vip. Ci sono Nino Frassica, Rossella Brescia, Andrea Deloglu, Serena Autieri, Sergio Friscia e molti altri volti noti. Ma i protagonisti sono soprattutto i due futuri sposini, che si rivelano affettuosi l’uno con l’altro e romantici. Il loro amore scatena l’ironia di Carlo Conti, che ad un certo punto della diretta li punzecchia e li richiama, invitandoli a non spingersi oltre i baci: “Ragazzi…il fratellino a Marlene non dovete farlo qui in diretta tv”, ha detto divertito il padrone di casa. I due milanesi hanno rimesso sui binari giusti una partita iniziata non proprio nel migliore dei modi, cambiando il pacco dopo le primissime manches.

Affari Tuoi Viva Gli Sposi, il percorso di Jacopo ed Elena: la scintilla e la battuta di Conti

Quando Elena estrae il pacco numero 8 sottolinea il significato dell’infinito. Ed ecco la lettera d’amore che manda in tilt il fidanzato Jacopo. Il videomessaggio della figlia Marlene è la ciliegina sulla torta, con tanto di commozione generale. Ma la puntata entra nel vivo con le proposte del Dottore, che prima offre ventimila euro, poi quarantamila e cinquantamila. Alla fine Jacopo ed Elena si trovano con due pacchi: uno da centocinquantamila ed uno da venticinquemila. Potrebbero effettuare un ultimo cambio, ma ancora una volta rifiutano. Scelta che si rivela letale, dato che il loro pacco è quello con la cifra più bassa. Venticinquemila euro più ottomila della prova feeling rappresentano comunque una buona consolazione per i due concorrenti di Affari Tuoi Viva Gli Sposi; Jacopo ed Elena, di certo, ritornano a casa col sorriso. Nel mezzo l’ansia di Andrea Deloglu e i consigli di Rossella Brescia che paragona l’amore ad una piantina “nel senso che va curato ogni giorni”.



