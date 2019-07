Affresco medievale, la scoperta è una fake news/ Venuto alla luce già 14 anni fa

Il dipinto medievale scoperto negli scorsi giorni a Roma, rimasto nascosto per 900 anni, sarebbe in realtà una fake news. Secondo l’edizione online del quotidiano La Stampa, possiamo parlare di “scoperta dell’acqua calda” o di “bufala d’arte”, raccontando il ritrovamento dell’affresco nella chiesa dei santi Bonifacio e Alessio all’Aventino, cuore della capitale. Come anticipato sopra, la notizia del ritrovamento era stata data in pompa magna sabato scorso, 29 giugno, parlando di una scoperta recente: «Un ritrovamento assolutamente eccezionale – raccontava in esclusiva ai microfoni dell’agenzia Ansa, la storica dell’arte Claudia Viggiani, autrice della “scoperta” – anche per l’iconografia rarissima dei due personaggi che si riconoscono nella parte del dipinto al momento visibile, con tutta probabilità Sant’ Alessio e il Cristo pellegrino».

ROMA, IL DIPINTO MEDIEVALE SCOPERTO È UNA FAKE NEWS

Il realtà lo stesso dipinto era stato sì scoperto dalla Viggiani, ma ben 14 anni fa, precisamente nel 2005. La storica dell’arte aveva infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter un tweet datato 9 maggio 2005 (poi prontamente rimosso), in cui scriveva: «Questa è la breve storia del dipinto medievale da me scoperto nel 2005 in un vano del complesso dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino». Allegato al cinguettio, un video pubblicato su Youtube,in cui appunto veniva specificato che il dipinto era stato scoperto nel 2005. Come sia potuto accadere che i principali quotidiani italiani, senza dimenticarsi dell’Ansa, siano stati presi da sotto il naso? Difficile dare una risposta a questa domanda, fatto sta che probabilmente qualcuno ha voluto un momento di celebrità, ottenendolo, visto che la notizia aveva fatto il giro del web di tutte le più importanti testate nazionali, ma anche internazionali. «Tutto è partito durante una ricerca d’archivio», raccontava pochi giorni fa la Viggiani, che oltre al lavoro di ricercatrice alterna anche quello di consulente culturale a ministri e sindaci vari. Mistero risolto, quel dipinto è straordinario ma è stato scoperto molti anni fa, non nel 2019…

