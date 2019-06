Roma, trovato affresco medievale intatto/ Video, era in intercapedine a Sant’Alessio

Roma, affresco medievale ritrovato dopo secoli: una scoperta sensazionale quella fatta in un’intercapedine nella chiesa di Sant’Alessio all’Aventino. Come documentato dall’Ansa, si tratta di un affresco dai colori lucenti con un incredibile stato di conservazione: l’opera raffigura Sant’Alessio e Gesù pellegrino, ma secondo la storica dell’arte Claudia Viggiani non è da escludere che possano esserci anche altre figure. Ecco le sue parole ai microfoni dell’Ansa: «Questo dipinto ha rappresentato quasi sicuramente Sant’Alessio, al quale è dedicato anche la Chiesa all’interno della quale il dipinto si trova. E’ del 1100: la scoperta sensazionale è la scoperta di quella figura sulla destra che era parzialmente coperta. E’ emersa quasi completamente, abbiamo potuta studiarla ed è sicuramente un Cristo pellegrino».

ROMA, AFFRESCO MEDIEVALE RITROVATO DOPO 900 ANNI

Prosegue l’esperta ai microfoni dell’Ansa: «Il dipinto è eccezionale per come è conservato, uno stato ottimo perché non è mai stato toccato da quando è stato realizzato: si è preservato con la pittura originaria, non ci sono pitture realizzate sopra di esso nei secoli successivi al 1100». Ed evidenzia a proposito di possibili altre figure all’interno dell’affresco: «La cornice ci fa capire che questo dipinto si estendeva ulteriormente, è ipotizzabile che ci sia anche una terza figura: un terzo santo, magari Bonifacio al quale è dedicata la stessa Chiesa». Il dipinto misura 90 centimetri di larghezza per oltre 4 metri di altezza, la restauratrice Sarmati ha aggiunto: «Chi ristrutturò la chiesa nei secoli successivi murando la controfacciata fece comunque attenzione a proteggere l’affresco». Ecco il video dell’Ansa





