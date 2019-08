African Cats – il regno del coraggio/ Su Italia 1 il documentario della Walt Disney

African Cats – il regno del coraggio va in onda oggi, sabato 31 agosto, a partire dalle ore 19.25 su Italia 1. Si tratta di un film documentario prodotto dalla Walt Disney Studios nel 2011, con la regia di Keith Scholey. La voce narrante nella versione italiana è quella di Claudia Cardinale, indimenticabile eroina de Il Gattopardo, mentre nel film originale è quella di Samuel L. Jackson.

African Cats – il regno del coraggio, la trama del film

African Cats – il regno del coraggio racconta una storia realmente accaduta e si incentra sulle avventure e disavventure vissute da una famiglia di leoni, un branco di ghepardi e dai loro cuccioli, che devono sopravvivere e trovare la propria strada tra i mille pericoli delle savane del Kenya. I protagonisti principali sono Sita, mamma ghepardo sempre in cerca di cibo per i suoi piccoli appena nati, e Fang, anziano leone che vuole proteggere la famiglia, rappresentata dalla leonessa Layla e dai loro cuccioli. Sita vive a nord del fiume, mentre Fang regna sulla parte a sud e su questo territorio immenso ed insidioso si intrecciano i loro destini. Tra attacchi nemici, avventure emozionanti e dure prove del destino come si muoveranno i due animali per proteggere i propri cari? La lotta per la sopravvivenza in questa natura ostile vedrà uscire vincitori Fang e Sita? Questo documentario trasmette le stesse emozioni di un film di azione e vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma. Il prossimo 31 Agosto alle ore 19.25 sintonizzatevi su Italia 1 e non perdete la visione di African Cats – il regno del coraggio.

