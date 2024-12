Lorenzo Spolverato, esplode la gelosia al Grande Fratello 2024

I balletti si fanno infuocati nella casa del Grande Fratello e Lorenzo Spolverato si sfoga con alcuni compagni di gioco all’interno del loft più spiato d’Italia. Il modello e aspirante attore ha rotto il silenzio dopo aver visto la compagna Shaila Gatta ballare con Javier, con il quale all’inizio del programma ha vissuto un breve flirt. Le cose sono poi cambiate quando Lorenzo Spolverato e l’ex velina di Striscia la notizia sono stati mandati al Gran Hermano, in quei giorni i due si sono molto avvicinati e ovviamente rivedere la ballerina al fianco del modello sudamericano non lo ha fatto sprizzare di gioia, anzi:

“Io vedevo queste cose da fuori ed è normale che rosico, c’è stata a dormire insieme una settimana, è passato un mese e mezzo, non due anni, questa è gelosia nei confronti di una persona con la quale lei c’è stata, non è gelosia nei confronti di Tommy o Giglio, non è così, è plausibile quello che dico”.

Lorenzo Spolverato e la gelosia di Shaila Gatta e Javier Martinez: “Mi infastidisce”

Il gieffino non ha fatto niente per nascondere il fastidio derivato dal balletto tra Shaila Gatta e Javier, episodio avvenuto sotto gli occhi anche degli altri concorrenti del Grande Fratello 2024 e che ovviamente ha scatenato la rabbia di Lorenzo Spolverato.

“Nel momento in cui fanno il ballo, adesso sostituisci me a Javier e porto il tango alla fine con anche il bacio, poi succedono incidenti, abbraccino, robe, cose che mi infastidiscono, non mi infastidisce il suo lavoro ma il fatto che lo faccia con Javier. Se io lo facessi con Helena rosicherebbe anche lei” ha confidato il concorrente ad alcuni suoi compagni di gioco mentre le prove andavano avanti con Enzo Paolo Turchi alla direzione. Il triangolo tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier torna a farsi rovente nella casa del Grande Fratello 2024.

