Agata Reale, regalo di Maria De Filippi durante la leucemia/ “Non l’avevo mai detto”

Agata Reale: la battaglia contro la malattia

Agata Reale, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, un anno e mezzo fa ha rivelato di avere la leucemia promielocitica. In realtà la ballerina ha scoperto di essere malata nel 2019, dopo una perdita di sangue dalle gengive: “Il dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale. Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con i brevi periodi fuori dall’ospedale”, aveva raccontato a Diva e Donna. Dopo una lunga battaglia, oggi sta meglio e ha concluso il cielo di chemioterapia. In una recente intervista Agata Reale ha rivelato che Maria De Filippi e lo staff di Amici le sono stati vicino durante questo difficile periodo.

Il regalo di Maria De Filippi ad Agata Reale

“Devi sapere che il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. La prima cosa che ha fatto era cercare aiuto per capire se era possibile avere qualche medico, quale luminare più… lui contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia e ti dico che sono stati tutti eccezionali. Appena Maria De Filippi l’ha saputo, ma anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono subito prodigati per aiutarmi”, ha raccontato Agata Reale, come riporta Biccy. L’ex ballerina di Amici ha rivelato di aver ricevuto anche un regalo da Maria De Filippi: “Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta”.

