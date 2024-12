Amici 2024, Maria De Filippi punzecchia Vybes

Tra un’esibizione e l’altra nel corso della puntata di oggi domenica 15 dicembre 2024 di Amici trovano spazio anche le gag, con la padrona di casa Maria De Filippi che non ha perso occasione per scherzare con Vybes, che non ha mai nascosto il suo interesse per la ballerina Francesca nel corso della trasmissione. “Abbiamo preso un altro palo o sbaglio?” ha chiesto Maria De Filippi a Vybes scatenando l’imbarazzo del giovane cantante nel programma. E l’artista ha risposto: “Ne parliamo dopo”, poi è passato all’esibizione sulle note di Non m’annoio di Jovanotti.

Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia/ La cantante:"Mariposa è nata guardando una serie tv"

Una puntata iniziata come al solito con delle importanti decisioni toccate ai professori, Ilan è stato messo in discussione dal suo professore Rudy Zerbi, che ha ammesso di stare pensando di sostituirlo con Jacopo Sol. In settimana, il professore ha lavorato con entrambi ed è arrivato a prendere una decisione. Nonostante la decisione già presa, ha chiesto a Jacopo di eseguire l’inedito Complici. “Mi piace la struttura, la forza con cui è scritta e la interpreti“, le parole di Zerbi, che poi confermato in maniera ufficiale di voler prendere Jacopo al posto di Ilan.

Gianmarco, chi è il fidanzato e futuro marito di Paola Caruso/ "Mi ha visto senza le mie maschere..."

Vybes punta Francesca ad Amici 2024? Come stanno le cose

Nel corso delle prime settimane trascorse nella Casetta di Amici 2024, Vybes non ha mai nascoso il suo interesse nei confronti di Francesca all’interno della Casetta.

Niente da fare però per il giovane artista, mai riuscito a far breccia nel cuore della compagna di programma, anzi, la ragazza si è mostrata più interessata e vicina a Nicolò, ecco il palo al quale ha alluso Maria De Filippi nel corso della puntata andata in scena oggi domenica 15 dicembre 2024. Un boccone amaro per Vybes, che nel frattempo si consola con la gara e la crescita personale all’interno del talent di Canale Cinque di Maria.

Chi è Kabir Bedi/ "Il bacio a Romina Power? Quello che è successo tra noi rimarrà un segreto"